Arde la interna en PBA: el PRO retira fiscales de La Matanza a horas de las elecciones

Las internas en La Libertad Avanza tensan la fiscalización en La Matanza: el PRO se baja del operativo y crecen las acusaciones por el manejo de fondos.

Sebastián Pareja, el principal armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Las tensiones dentro de la Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires volvieron a quedar expuestas en las últimas horas y referentes del PRO decidieron no participar en la fiscalización de La Matanza, el municipio de mayor peso electoral.

Según se supo, el equipo de fiscales de ese distrito que responde al exministro y diputado nacional Alejandro Finocchiaro anticipó que no participará del operativo organizado para este domingo.

La discusión apunta a Luis "Lucho" Ontiveros, un dirigente de origen peronista que trabaja cerca del armador bonaerense de La Libertad Avanza Sebastián Pareja, quien también es candidato en tercer lugar en la lista de legisladores nacionales.

Las acusaciones que trascendieron apuntan a malos manejos de los recursos económicos, algo que fue negado por fuentes del oficialismo nacional.