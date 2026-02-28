Escrutinio definitivo: se confirmó la histórica caída en la participación electoral en Mendoza

Las elecciones municipales del 22 de febrero fueron un llamado de atención no tanto por su impacto político, sino por la histórica baja participación que finalmente se confirmó tras el escrutinio definitivo .

Desde la Junta Electoral aseguraron que “no hay registro” en los últimos años del nivel de ausencia de la ciudadanía a una instancia electoral.

La nota más baja la sacó Luján de Cuyo, ya que solo fue a votar el 43,19% de los empadronados, mientras que La Paz logró el porcentaje mayor, con 69,19%.

El promedio de participación en los seis departamentos (Luján de Cuyo, Rivadavia, Maipú, San Rafael, La Paz y Santa Rosa) fue del 53,66%, empujado por las dos comunas del Este mendocino que superaron el 60%.

En total, sufragaron 243.442 personas de las 514.008 que estaban habilitadas para votar en estos comicios.

Por otra parte, el voto en blanco disminuyó fuertemente y solo en San Rafael fue más del 5%. En elecciones anteriores, esa categoría había aumentado desde la instauración de la boleta única, posiblemente por confusiones al momento de marcar varios casilleros en la papeleta.

Ahora, solo había un espacio que llenar, salvo en el departamento del sur mendocino en el que también se elegía, además de concejales, convencionales constituyentes.

Gustavo Kemmling quedó segundo en las elecciones de Luján de Cuyo y será concejal.

El escrutinio definitivo fue especialmente esperado por el justicialismo de Luján de Cuyo ya que, en esa etapa, se terminó de conocer quién quedó segundo en la elección que ganó el oficialismo.

Fue Germán Kemmling, del peronismo “tradicional”, que superó por solo 52 votos al Frente Patria que encabezaba la actual concejal Paloma Scalco.