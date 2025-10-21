WhatsApp limita los envíos mensuales de mensajes: qué cambia y por qué te afecta

La app de mensajería más usada del mundo cambia sus reglas: WhatsApp ahora restringe el envío mensual de mensajes.

La aplicación de mensajería más usada del mundo, WhatsApp, propiedad de Meta Platforms, anunciará una medida clave para reducir los mensajes no deseados: limitará el número de mensajes que un usuario o empresa puede enviar cada mes a personas que no han respondido previamente.

¿En qué consiste la medida? Según lo reportado, esta nueva política se aplicará a los mensajes iniciales enviados a contactos con los que no se ha establecido conversación activa. Si el destinatario responde, esos envíos dejarán de contar para el límite. Tiene como objetivo claro combatir el spam, un gran inconveniente actual de la aplicación de mensajería.

La restricción se encuentra en fase de prueba en varios países y aún no se ha hecho público el número exacto de envíos permitido por mes.

¿Por qué WhatsApp implementa esta restricción? La medida responde al aumento de quejas sobre spam, mensajes promocionales no solicitados y cuentas automatizadas que emplean la plataforma de forma excesiva. WhatsApp busca equilibrar el canal como herramienta de comunicación personal sin sacrificar la privacidad ni la experiencia del usuario.