Según la IA, este es el truco de WhatsApp que los infieles usan para borrar sus huellas

WhatsApp es la herramienta de mensajería más usada para ocultar conversaciones. Descubre qué dijo la inteligencia artificial.

Las estadísticas de infidelidad señalan que el uso de la tecnología, como redes o canales de mensajería, son perfectas para mantener relaciones extramatrimoniales. Frente a esta situación, le preguntamos a la IA cuáles son algunos trucos de ocultamiento de conversaciones de WhatsApp, cómo funcionan y cómo detectarlas.

Esto fue lo que dijo la IA “El bloqueo de chat es el más efectivo”, señaló la inteligencia artificial. Esta consiste en mover un chat de la pantalla principal a una carpeta protegida con huella, PIN o código secreto. Para detectarlo debes dirígete a “Bloqueo de chats" y comprueba si la opción de Ocultar chats bloqueados está activada. En caso afirmativo, la única forma de acceder a ellos es escribiendo el código secreto.

image WhatsApp se ha convertido en la aplicación perfecta para infieles. WhastApp El chat archivado fue catalogado como un “clásico” por la IA. En este caso, los chats se ocultan en una carpeta llamada Archivados. Esto silencia la conversación y no muestra las notificaciones en la pantalla principal. Para encontrar un chat archivado debes dirigirte a la parte superior de la lista de chats y podrás acceder a ellos sin contraseña.

La creación de una cuenta fantasma también gana terreno entre infieles. Esta es una segunda línea de comunicación que no está vinculada con el número de teléfono principal o que está oculta en el dispositivo. Algunos usan la versión WhatsApp Business con un número de teléfono virtual o segundo SIM. Fíjate si existe WhatsApp Business en el celular de tu pareja y revisa los chats.