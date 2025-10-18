Argentina ocupa el puesto cinco en uso de ChatGPT en América Latina y esto es lo que más le preguntan los argentinos

Un informe de OpenAI explicó cómo usamos ChatGPT en Argentina y destacó cuánto ha crecido su uso en la provincias.

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, compartió un artículo titulado Apertura de oportunidades económicas en Argentina: un primer acercamiento a la productividad impulsada por el ChatGPT. El documento menciona cómo hemos convertido la inteligencia artificial en una herramienta cotidiana y destaca qué es lo que más preguntan los argentinos.

¿Qué le preguntan los argentinos a ChatGPT? En primer lugar lo ocupan las búsquedas relacionadas a tareas específicas, que representan un 13% de los mensajes; el segundo las recomendaciones paso a paso con un 11%; y finalmente, las consultas sobre tutorías y enseñanza, sobre todo llevadas a cabo por estudiantes y profesionales que inician sus carreras.

Imagen de WhatsApp 2025-10-16 a las 12.18.03_98a3cf01 Este gráfico indica el uso de la IA en cada provincia. Informe OpenAI. En una porción menor, los argentinos utilizan la inteligencia artificial para crear imágenes, escribir artículos, editar o mejorar sus escritos, y otras tareas relacionadas a lo creativo, como redacción o aprendizaje. Desde OpenAI aseguraron que estas actividades son “económicamente relevantes”, aunque representen un uso menor.

El artículo explica: “los argentinos están alimentando activamente al ChatGPT y haciéndolo crecer. La base de desarrolladores del país se ubica entre las cinco principales de América Latina y está enviando agentes en español y ajustes específicos del dominio que reflejan la terminología, las leyes y los conjuntos de datos locales”.

Este rápido crecimiento de la IA se debe a que el ciudadano argentino es veloz para adaptarse a las nuevas tecnologías y, a su vez, el país cuenta con un ecosistema desarrollador en expansión. De hecho, un dato que ejemplifica esta tendencia es que Argentina también se encuentra dentro de los cinco países de América Latina con más suscripciones pagas.