Cómo evitar que tus conversaciones con ChatGPT aparezcan en Google

En los últimos meses se detectó que Google filtró algunos chats de usuarios con ChatGPT. ¿Cómo evitar que suceda?

ChatGPT se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para millones de usuarios en todo el mundo. Ya sea para redactar textos, preparar clases, traducir o resolver dudas, esta inteligencia artificial ha demostrado ser una de las favoritas. Sin embargo, en los últimos meses, ha surgido una gran preocupación respecto a su privacidad.

Es que el investigador Henk Van Ess, profesor de la Universidad de Arizona, detectó que miles de conversaciones compartidas por usuarios de OpenAI eran visibles en los resultados del buscador de Google. Esto generó mucha preocupación y encendió las alarmas, ya que no se trató de un hackeo ni de una falla de seguridad en los servidores de la compañía, sino de la función “Compartir chat”, que genera enlaces públicos accesibles para cualquiera, incluso sin cuenta en la plataforma. A continuación, conocé todos los detalles.

¿Por qué tus chats de ChatGPT pueden aparecer en Google? El origen del problema está en una herramienta diseñada, en principio, para facilitar la colaboración. Al usar la opción "Compartir chat", ChatGPT genera un enlace único para enviar una conversación a otra persona. En este sentido, muchos usuarios desconocían que esos links son públicos por defecto, y los motores de búsqueda como Google pueden rastrearlos e indexarlos, al igual que lo hacen con cualquier otra página web.

Esto significa que si alguien lo copia en una red social o un correo, la conversación pasa a formar parte del ecosistema de Internet. A partir de ese momento, cualquier usuario que busque palabras o frases específicas podría encontrarla entre los resultados de búsqueda, sin necesidad de permisos.

Cómo proteger tus conversaciones y mantener tus datos seguros Lo primero es no compartir enlaces públicos generados por ChatGPT. Si necesitás mostrar una conversación, la forma más segura es hacer una captura de pantalla o copiar el texto manualmente, evitando incluir información personal o laboral. También es importante revisar el historial de chats: si alguno aparece marcado como "Compartido", se puede ingresar y revocar el acceso público desde la misma plataforma.