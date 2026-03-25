Descubrimiento en Egipto sacude la historia cristiana con un hallazgo de 1.500 años

Un nuevo descubrimiento en Egipto puso en primer plano a Al-Qaly, donde arqueólogos encontraron un enorme complejo monástico cristiano que tendría alrededor de 1.500 años.

El descubrimiento en Egipto permitió identificar parte de un enorme complejo monástico cristiano que tendría unos 1.500 años.

El descubrimiento en Egipto volvió a poner la mirada sobre una zona poco conocida del delta del Nilo. Allí, una misión arqueológica egipcia encontró una construcción del siglo V que formaba parte de un gran complejo monástico cristiano en Al-Qaly, un sitio que hoy es señalado como uno de los más importantes de la historia del cristianismo temprano.

Según la información difundida por las autoridades egipcias, el lugar sería el segundo conjunto monástico organizado más grande de la historia cristiana. Eso le da al hallazgo un peso especial, no solo por su antigüedad, sino también por lo que puede mostrar sobre la vida religiosa de hace 1.500 años.

La estructura descubierta tenía 13 habitaciones y estaba pensada para distintas funciones. Había espacios para los monjes, sectores compartidos, áreas de enseñanza y también lugares destinados a recibir visitantes. En el centro apareció un sitio de oración orientado hacia el este, con una cruz de piedra caliza colocada dentro de un nicho.

image Este descubrimiento volvió a poner en foco a Al-Qaly, un sitio clave para entender los primeros siglos del cristianismo. Ministerio de Turismo y Antigüedades vía Facebook El descubrimiento incluyo múltiples objetos El descubrimiento también incluyó pinturas murales y objetos de uso cotidiano. Entre los restos aparecieron vasijas, fragmentos de cerámica con inscripciones, huesos de animales y conchas marinas. Además, se encontró una inscripción funeraria en lengua copta que menciona a una persona llamada "Apa Kyr, hijo de Shenouda".

Para los especialistas, lo más fuerte de este descubrimiento es que ayuda a entender mejor cómo pasaron los primeros grupos cristianos de una vida más aislada a comunidades religiosas más organizadas. Al-Qaly no habría sido un rincón menor, sino un centro importante, con movimiento, visitantes y una vida comunitaria mucho más activa de lo que se pensaba.