Samsung revoluciona la TV en Argentina: así son los nuevos TV con inteligencia artificial

Samsung renueva su liderazgo en el mercado de los televisores tras el lanzamiento en Argentina de ‘ Vision AI’ . Esta nueva generación de TV , impulsada por la inteligencia artificial, promete redefinir la forma en que consumimos entretenimiento.

En un mundo enfocado en el diseño de hogares inteligentes y autosustentables, Samsung aprovecha su experiencia para innovar en el mercado. De esta manera, la nueva línea Vision AI no solo mejora la calidad de imagen y sonido, sino que convierte al televisor en el verdadero centro neurálgico del hogar.

La gran estrella de esta nueva generación de TV de Samsung es su motor de inteligencia artificial, que introduce funciones exclusivas diseñadas para mejorar cada aspecto de la experiencia:

¿Te imaginás crear un fondo de pantalla único con solo describir tu estado de ánimo o tener acceso a más de 3.000 obras de arte de museos en tu living? Con Vision AI , será posible.

Samsung ha estructurado su nueva línea para ofrecer un modelo ideal para cada tipo de usuario , todos potenciados por Vision AI .

Desde 8K hasta OLED, la nueva línea de TV de Samsung tiene un modelo para cada usuario.

OLED (S95F): ideal para cinéfilos y gamers. Su procesador NQ4 AI Gen3 con 128 redes neuronales transforma cualquier contenido a 4K. La tecnología Glare Free reduce los reflejos y su panel ofrece negros puros y colores vibrantes. Para los jugadores, el ‘Ultimate Gaming Pack’ asegura partidas fluidas a 165Hz.

Neo QLED 8K (Q900F): la joya de la corona. Su procesador NQ8 AI Gen2 utiliza 256 redes neuronales para escalar cualquier imagen a una calidad 8K asombrosa. Con 33 millones de píxeles, ofrece una calidad dos veces superior al 4K.

Neo QLED 4K (QN70F): un equilibrio perfecto entre potencia y diseño. La tecnología 'Quantum Mini LED' permite un control preciso de la luz, logrando un contraste superior. Su diseño AirSlim ultradelgado se integra a la perfección en cualquier espacio.

QLED (Q7F): la puerta de entrada a la experiencia Vision AI. Incorpora el nuevo procesador Q4 AI y la tecnología 'Quantum Dot' para ofrecer el 100% del volumen de color.

Samsung Vision AI - Interna 3 Con Vision AI, Samsung no solo vende una TV, sino el centro del hogar conectado. Samsung

Más que una TV: el centro del hogar inteligente

La nueva línea Vision AI no solo se enfoca en la imagen, sino en ser el verdadero hub del hogar inteligente. Gracias a SmartThings, estos televisores son compatibles con miles de dispositivos (incluyendo los estándares Matter y HCA). Además, Samsung garantiza siete años de actualizaciones de software, un compromiso con la durabilidad.

La experiencia se completa con un sonido inmersivo gracias a tecnologías como Q-Symphony, que combina el audio del TV y la barra de sonido en perfecta armonía.

El lanzamiento se realizó en un evento exclusivo en el Salón Dorado del Teatro Colón, donde Samsung es ahora aliado tecnológico. Lucia Goldberg, Sr. Marketing Manager de Samsung Argentina, destacó: “En Samsung seguimos apostando por la innovación que mejora la vida de las personas. Vision AI es la expresión de cómo la inteligencia artificial transforma la experiencia de entretenimiento, conectividad y sostenibilidad en el hogar. Haber realizado este lanzamiento en el Teatro Colón, un símbolo cultural de excelencia es un orgullo para Samsung Argentina”.