ChatGPT incluirá contenido erótico: quiénes podrán acceder

Recientemente, se dio a conocer la noticia de que OpenAI se prepara para dar inicio al contenido erótico dentro de ChatGPT para usuarios que verifiquen ser mayores de edad. El anuncio fue compartido por su CEO Sam Altman a través de X y aseguró que la actualización llegará en diciembre.

"A medida que implementemos el control de edad y bajo nuestro principio de 'tratar a los adultos como adultos', permitiremos más cosas, como erotismo para usuarios verificados", escribió Altman. Esta noticia llega luego de que hace unas semanas OpenAI anticipara que los desarrolladores podrían crear aplicaciones "para adultos" una vez que se establezcan los controles adecuados.

En este sentido, Altman reconoció que ChatGPT se había vuelto “demasiado restrictivo”, al intentar cuidar de la salud mental de los usuarios. “Nos aseguramos de ser cuidadosos con los problemas de salud mental, pero eso lo volvió menos útil o disfrutable para muchos usuarios que no tenían esos problemas", explicó.

Investigación OpenAI.ChatGPT - Portada ChatGPT incuirá una nueva actualización a partir de diciembre. shutterstock Cómo funcionará la nueva herramienta de ChatGPT Este anuncio de OpenAI no es aislado: Elon Musk también incursionó en el terreno de la IA erótica con xAI, que lanzó acompañantes virtuales representados por modelos 3D de estilo anime dentro de la app Grok. En paralelo, OpenAI planea lanzar una versión de ChatGPT que "se comporte más como lo que la gente disfrutaba del modelo 4o". La compañía reintrodujo GPT-4o tras las quejas de usuarios que consideraban que GPT-5, el nuevo modelo por defecto, resultaba menos cálido y más mecánico.