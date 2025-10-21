WhatsApp le pondrá un límite a los mensajes para combatir el spam: los detalles

WhatsApp , la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, anunció una nueva medida para reducir el envío de mensajes no deseados: impondrá un límite mensual a la cantidad de mensajes que los usuarios y las empresas podrán enviar a personas con las que no hayan tenido contacto previo.

En los próximos días, la plataforma comenzará a probar esta función en distintos países. Aunque todavía no se informó cuál será el número máximo de mensajes permitidos, la empresa confirmó que notificará a los usuarios cuando se acerquen al límite.

El sistema busca frenar el aumento del spam y proteger la privacidad de los usuarios. Además, los mensajes que reciban respuesta no serán contabilizados dentro del tope, lo que permitirá que las conversaciones genuinas se mantengan sin restricciones.

Esta decisión surge ante el incremento de comunicaciones promocionales, virales y fraudulentas que llegan a cuentas sin autorización previa. Al fijar un límite, WhatsApp pretende reducir el volumen de mensajes no solicitados y mejorar la experiencia de uso en general.

Durante la fase inicial, una docena de países participará del programa piloto. Los usuarios que se acerquen al tope recibirán una alerta para moderar su actividad. Vale aclarar que la limitación solo se aplicará a mensajes enviados a destinatarios que no respondan; una vez que el receptor contesta, la conversación se considera activa y queda fuera del conteo.

Para los usuarios comunes, la actualización significa una reducción de los mensajes provenientes de números desconocidos, reforzando la seguridad y el control sobre quién puede contactarlos. Sin embargo, los intentos de estafa podrían persistir mediante nuevos números o cuentas falsas.

Llamadas Spam Android-iPhone - Interna 3 WhatsApp busca limitar los mensajes e ir en contra del spam.

En el caso de las empresas que utilizan WhatsApp Business como canal de comunicación o marketing, la medida las obligará a revisar sus estrategias de envío masivo. Deberán ajustar sus bases de datos y métodos de consentimiento para evitar alcanzar el límite, ya que superarlo podría generar bloqueos temporales o restricciones para contactar nuevos clientes.

Recomendaciones de seguridad

Los especialistas aconsejan:

Aceptar mensajes solo de contactos conocidos o verificados.

Usar las opciones de bloqueo o “Reportar” ante mensajes sospechosos.

Mantener la aplicación actualizada para acceder a las últimas funciones de seguridad.

Con esta nueva herramienta, WhatsApp busca reforzar su política de protección contra el spam y mejorar la confianza dentro de su comunidad de más de dos mil millones de usuarios.