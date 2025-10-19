Cómo saber si alguien espía tu cuenta de WhatsApp

WhatsApp cuenta con más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo, sin embargo, ninguno está exento de riesgos.

WhatsApp es una herramienta utilizada por millones de personas en todo el mundo. En este sentido, es común que se filtren capas de seguridad y las cuentas de los usuarios queden expuestas dejando que algún intruso “espíe” la actividad desde la aplicación de mensajería.

Poder detectar si alguien espía tu cuenta de WhatsApp puede ser sencillo si se sabe dónde buscar. Una opción es consultar la pestaña de ‘Dispositivos vinculados’ en la sección de ‘Ajustes’ de la aplicación móvil, disponible tanto en teléfonos móviles Android como en iOS. Allí se puede ver una lista de sesiones abiertas en otros dispositivos; sin embargo, si se detecta alguna conexión desconocida, puede cerrarse de inmediato, debido a que es lo más recomendable para la seguridad.

Otra forma de identificar accesos no autorizados es estar atento a notificaciones de código de verificación que lleguen a tu teléfono sin que las hayas solicitado, ya que podrían indicar un intento de iniciar sesión en tu cuenta. Asimismo, se recomienda revisar si alguien tiene acceso físico a tu dispositivo y evitar compartir el código de verificación que WhatsApp envía por SMS.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares a partir de noviembre Cómo saber si alguien espíatu cuenta de WhatsApp Cómo saber si alguien espía tu WhatsApp Sospechar que alguien espía tu cuenta de WhatsApp puede ser razonable si notas comportamientos extraños o señales inusuales en la aplicación y en tu teléfono. Una de las primeras alertas es la aparición de sesiones desconocidas en la sección de ‘Dispositivos vinculados’ dentro de los ajustes de WhatsApp. Si observas que tu cuenta está activa en computadoras, tablets u otros dispositivos que no reconoces, es posible que alguien haya accedido sin tu permiso.

Otra señal es recibir mensajes de verificación de WhatsApp por SMS sin haber intentado iniciar sesión. Este tipo de notificaciones indica que alguien intenta registrar tu cuenta en otro dispositivo. Debes estar alerta si tus contactos reportan que reciben mensajes extraños desde tu número o si notas conversaciones leídas y respuestas rápidas que tú no has enviado.