Cómo saber si alguien está "espiando" tu WhatsApp: señales y pasos para protegerte

WhatsApp sabe cómo cuidarte de posibles hackers y refuerza medidas de privacidad y seguridad. Qué medidas debés tomar con tu teléfono.

WhatsApp busca cuidar la privacidad de los usuarios.

Con el uso frecuente de aplicaciones de mensajería, es natural preocuparse por la privacidad. En particular, WhatsApp, al permitir el uso de una cuenta en múltiples dispositivos, abre la posibilidad de que alguien acceda sin autorización. A continuación, algunos indicios del monitoreo y las medidas para resguardar la cuenta.

De esta forma, WhatsApp busca darle herramientas a los milllones de usuarios que tiene la app para protegerse de futuros hackers o personas que buscan violar nuestra intimidad leyendo nuestras conversaciones, mensajes y archivos compartidos.

Señales que pueden indicar espionaje en WhatsApp En la sección de Dispositivos vinculados se muestran sesiones activas en equipos que no reconocés.

El teléfono se calienta aunque no esté en uso o comienza a consumir más batería de lo habitual.

La aplicación indica notificaciones nuevas, pero al abrir WhatsApp no hay mensajes nuevos.

Aparecen respuestas, imágenes o acciones que no realizaste.

Llega un mensaje extraño o códigos de verificación que no solicitaste.

La sesión web del servicio permanece abierta sin que tú la hayas iniciado. WhatsApp implementa cambios en su versión Web Foto: shutterstock WhatsApp y la vinculación con la plataforma web. Cómo revisar las sesiones abiertas en WhatsApp Abrí WhatsApp en tu teléfono.

Ingresá al menú (tres puntos verticales, o ajustes según el modelo).

Elegí la opción Dispositivos vinculados .

Verás la lista de aparatos conectados y la última actividad registrada en cada uno.

Si detectás un dispositivo desconocido, podés pulsar sobre él y seleccionar Cerrar sesión, lo cual disociará ese dispositivo de tu cuenta. Una gran medida recomendable es activar la verificación en dos pasos en WhatsApp (ingresando a Ajustes > Cuenta). También se puede cambiar periódicamente el PIN o contraseña de acceso.

Otros especialistas destacan que hay que evitar compartir tu teléfono sin supervisión y proteger el bloqueo del dispositivo y agregan que no es recomendable descargar apps de fuentes dudosas ni otorgues permisos innecesarios.

Si sospechás que el dispositivo está comprometido, evaluá restaurarlo a valores de fábrica tras respaldar tus datos.