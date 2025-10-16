Un empleado asesinó a su jefe y simuló ser él para vender sus pertenencias

El dueño de una fábrica de pastas fue hallado enterrado en el patio de su empleado, en Dolores. Las sospechas surgieron tras sus mensajes por WhatsApp.

El cuerpo del jefe fue encontrado sin vida enterrado en el patio de la vivienda de su empleado en la localidad de Dolores. Foto: DDI de Dolores

Aarón González, propietario de una fábrica de pastas, fue encontrado sin vida enterrado en el patio de la vivienda de su empleado en la localidad de Dolores. La investigación comenzó luego de que un amigo de la víctima denunciara su ausencia desde hacía más de un mes y medio.

Daniel Di Menna, allegado a González, alertó a la policía el 14 de octubre tras recibir mensajes sospechosos que pedían dinero y no respondían llamadas, aparentemente enviados por el Whatsapp del propio fallecido. Entre los mensajes, se indicaba que el empleado había quedado a cargo de la propiedad, el comercio y los vehículos de González.

Las sospechas en torno al empleado El Ministerio Público Fiscal solicitó datos a Migraciones y se confirmó que la víctima no había salido del país durante el año. Esto reforzó las sospechas sobre Maximiliano Sosa, empleado de la víctima, quien finalmente fue detenido.

Durante el allanamiento, Sosa y su pareja admitieron que González estaba muerto. Con la ayuda de canes y en presencia de Defensa Civil, el cuerpo fue hallado a aproximadamente un metro y medio de profundidad en el patio trasero de la vivienda del trabajador.