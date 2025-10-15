Atraparon a una empleada doméstica por un asalto con arma blanca en pleno centro de Mendoza
La mujer de 44 años aseguró ser empleada doméstica tras ser detenida junto a un sujeto por un asalto en un quiosco. Les secuestraron varias armas blancas.
Una mujer fue detenida la tarde de este miércoles junto a un cómplice tras un asalto con arma blanca en un conocido quiosco del centro de Mendoza. La sospechosa, quien aseguró ser empleada doméstica, cayó con algunos elementos cortantes en su poder, al igual que el hombre que la acompañaba. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.
De acuerdo con fuentes policiales, todo comenzó pasado el mediodía cuando una pareja irrumpió en un local de la cadena Yes, ubicado en una esquina de avenida San Martín y calle Alem, y amenazó con armas blancas a un empleado, con la intención de robar algunos lentes.
Te Podría Interesar
Frente a la resistencia de la víctima y la cantidad de testigos en el lugar, los malvivientes se dieron a la fuga a pie hacia el este de calle Alem, donde terminaron siendo aprehendidos por personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR).
El secuestro y los detenidos por el asalto
Al requisar a los sospechosos, identificados como Rosa Alicia Yrusta González (44) y Luis Alberto Sosa Villegas (42), les hallaron dos tijeras, un cuchillo tipo Tramontina, un cúter y una hoja de sierra metálica en una mochila de la mujer, mientras que el hombre tenía en su poder otra tijera, señala la información del procedimiento.
En tanto, al ser entrevistados, Yrusta González aseguró que trabaja como empleada doméstica y tiene domicilio en el barrio San Martín. Por su parte, Sosa Villegas declaró encontrarse desocupado y en situación de calle, agrega la información.
Las cámaras de seguridad y la situación de los sospechosos
Por disposición de la Oficina Fiscal Capital, la mujer quedó alojada en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz y el hombre fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A). Así, ambos sospechosos aguardarán que se resuelva sus respectivas situaciones procesales.
En paralelo a esas medidas, se dispuso los trabajos de la Unidad Investigativa Departamental Capital (UID) en la escena y solicitaron las imágenes del asalto captadas por las cámaras de seguridad del local comercial que fue blanco de los malvivientes.