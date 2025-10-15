Atraparon a una empleada doméstica por un asalto con arma blanca en pleno centro de Mendoza

Una mujer fue detenida la tarde de este miércoles junto a un cómplice tras un asalto con arma blanca en un conocido quiosco del centro de Mendoza . La sospechosa, quien aseguró ser empleada doméstica , cayó con algunos elementos cortantes en su poder, al igual que el hombre que la acompañaba. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo con fuentes policiales, todo comenzó pasado el mediodía cuando una pareja irrumpió en un local de la cadena Yes , ubicado en una esquina de avenida San Martín y calle Alem , y amenazó con armas blancas a un empleado, con la intención de robar algunos lentes.

Frente a la resistencia de la víctima y la cantidad de testigos en el lugar, los malvivientes se dieron a la fuga a pie hacia el este de calle Alem , donde terminaron siendo aprehendidos por personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida ( UCAR ).

Al requisar a los sospechosos, identificados como Rosa Alicia Yrusta González (44) y Luis Alberto Sosa Villegas (42), les hallaron dos tijeras , un cuchillo tipo Tramontina, un cúter y una hoja de sierra metálica en una mochila de la mujer, mientras que el hombre tenía en su poder otra tijera, señala la información del procedimiento.

WhatsApp Image 2025-10-15 at 16.58.28 (2) Las armas blancas incautadas en el procedimiento en pleno centro mendocino. Gentileza.

En tanto, al ser entrevistados, Yrusta González aseguró que trabaja como empleada doméstica y tiene domicilio en el barrio San Martín. Por su parte, Sosa Villegas declaró encontrarse desocupado y en situación de calle, agrega la información.

Las cámaras de seguridad y la situación de los sospechosos

Por disposición de la Oficina Fiscal Capital, la mujer quedó alojada en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz y el hombre fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A). Así, ambos sospechosos aguardarán que se resuelva sus respectivas situaciones procesales.

WhatsApp Image 2025-10-15 at 16.58.28 (1) El momento de la detención por parte de los efectivos de la UCAR sobre calle Alem.

En paralelo a esas medidas, se dispuso los trabajos de la Unidad Investigativa Departamental Capital (UID) en la escena y solicitaron las imágenes del asalto captadas por las cámaras de seguridad del local comercial que fue blanco de los malvivientes.