Los íntimos chats que Pablo Laurta expuso en "Varones Unidos" antes del doble femicidio

Un mes antes de cometer el doble femicidio, la página de "Varones Unidos" difundió un texto que exponía chats entre Luna Giardina y Pablo Laurta.

Luna Giardina denunció a su expareja, Pablo Laurta, por violencia de género. El ahora femicida había expuesto su visión del caso con chats de la madre de su hijo en la página Varones Unidos.

Un mes antes de registrarse el doble femicidio en Córdoba, la agrupación uruguaya "Varones Unidos", a la que pertenecía el agresor Pablo Laurta, había publicado un extenso texto en el que describía a su expareja, Luna Giardina, con términos denigrantes y exponía chats con la madre de su hijo.

Cabe recordar que Laurta asesinó a Luna y a su madre, Mariel Zamudio, en una vivienda de las sierras cordobesas el pasado 11 de octubre. Tras los homicidios, huyó con su hijo de cinco años, Pedro, quien fue hallado al día siguiente en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos. El femicida intentaba regresar a Uruguay cuando fue detenido.

Según se comprobó luego, el 4 de septiembre —más de un mes antes de los hechos— Varones Unidos difundió un artículo titulado “El historial de coerción, manipulación, hostigamiento y amenazas que marcaron el comportamiento de Luna Giardina”. En ese texto, se presentaba a Laurta como víctima de una supuesta “violencia femenina estructural”.

luna_insultos_as_2023 Los chats entre Pablo Laurta y Luna Giardina El contenido, que circuló en redes sociales, responsabilizaba a Giardina de un supuesto “acoso constante” hacia su ex y su nueva pareja. El hijo de ambos era mencionado como víctima de “abandono judicial”, mientras se intentaba legitimar la violencia del femicida con argumentos de “desesperación” y “búsqueda de justicia”.

Cabe recordar que, tras su detención, Laurta mantuvo ese mismo discurso ante la prensa local en Entre Ríos, donde declaró: “Todo fue por justicia”. La frase reflejó la misma lógica revictimizante que ya había sido promovida por Varones Unidos, un grupo que se opone abiertamente a las políticas de género y promueve mensajes antifeministas. Los chats pertenecen a los años 2019 y 2023.