Recuperaron en Godoy Cruz una moto 0km robada en el golpe a la concesionaria de Ciudad

Policías detectaron a un sujeto conduciendo una moto robada la madrugada de este miércoles en Ciudad de Mendoza. Fue detenido y secuestraron el vehículo.

Un malviviente fue detenido la tarde de este miércoles a bordo de una moto 0km que fue robada horas antes en una concesionaria de Ciudad de Mendoza. El sospechoso cayó tras una persecución por las calles de Godoy Cruz y quedó tras las rejas. En tanto, el vehículo sustraído fue secuestrado por el personal policial.

El procedimiento lo realizaron efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UCAR) que, alrededor de las 17.30, patrullaban la zona del barrio Fusch y divisaron a un sujeto a bordo de una CF Moto CLX 300cc, similar a la que había sido robada en horas de la madrugada durante un frustrado golpe al local CF Moto, ubicado en avenida Colón del centro mendocino.

Frente a eso, le hicieron indicaciones al conductor para que frenara el paso, pero el individuo al mando del rodado menor hizo caso omiso a la orden policial y se dio a la fuga a toda velocidad.

Persecución, detención y secuestro de la moto Luego de una persecución que se extendió por algunas cuadras, el sospechoso se vio rodeado por las movilidades y abandonó la motocicleta en el cruce de calles Lago Panela y Laguna del Rosario, siendo reducido a los pocos metros.

El maleante, de 19 años, fue aprehendido y luego trasladado a una sede judicial, donde fue puesto a disposición de la Oficina Fiscal Godoy Cruz.