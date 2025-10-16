Decomisaron 92 kilos de carne en mal estado durante un operativo en Lavalle

Durante un control policial en Lavalle, la Policía Rural interceptó una camioneta que trasladaba la carne sin refrigeración ni documentación sanitaria.

Efectivos de la Policía Rural de Mendoza secuestraron este miércoles 92 kilos de carne no apta para el consumo humano durante un operativo de control realizado sobre la Ruta 24, en el distrito de La Pega, Lavalle. No hubo detenidos.

El procedimiento fue desarrollado por los funcionarios policiales, con apoyo de personal de Bromatología de la Municipalidad de Lavalle, quienes detectaron que una camioneta transportaba achuras sin respetar las condiciones sanitarias ni contar con la documentación exigida por ley.

Durante la inspección, los uniformados constataron que el vehículo no tenía habilitación para el transporte de alimentos, ni carnet de manipulación, ni certificados de procedencia o destino de la mercadería. Además, carecía de equipo frigorífico y presentaba un evidente incumplimiento de las normas de higiene, informaron fuentes policiales.

Los análisis y la destrucción de la carne Tras la intervención del auditor bromatológico actuante, se determinó que los productos no eran aptos para el consumo humano, por lo que se dispuso el decomiso y desnaturalización de la totalidad de la carga en la zona industrial de ese departamento.