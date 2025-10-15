Dieron un millonario golpe en una concesionaria, pero dejaron varias motos abandonadas en la huida

Dos peatones se encontraron en la madrugada de este miércoles con una céntrica concesionaria de motos de Ciudad de Mendoza que fue robada. El local tenía daños en la entrada y se habían llevado varias motocicletas de su interior. No obstante, algunos de los rodados aparecieron poco después en distintos puntos cercanos al comercio.

El robo fue notificado pasadas las 4.30 cuando dos personas, que salían de trabajar, notaron que un local de venta de motocicletas tenía las puertas abiertas y las cerraduras dañadas. Rápidamente, los testigos dieron aviso a la línea de emergencia 911, iniciando el operativo policial.

Al llegar a lugar del hecho, ubicado en la esquina de las calles 9 de julio y Colón, el personal de la Estación Policial Área 1 (EPOA) constató la situación y notaron que faltaban 5 motocicletas.

Tras analizarse las cámaras de seguridad, se notificó que tres hombres quedaron registrados desplazándose a pie con las motos.

Allí se ordenó el patrullaje por la zona para dar con alguno de los delincuentes o con los vehículos robados. A raíz de esto, se logró localizar tres de estas motocicletas.

La primera, una CLX 700 color azul y gris, fue hallada frente al Correo Argentino en el cruce de Colón y la avenida San Martín; la segunda, una NC 300 color azul con gris, estaba sobre la intersección de San Martín y la calle Infanta de San Martín con la llave colocada, y la tercera, CX tipo Cross 250 color azul y celeste, fue encontrada en 9 de julio e Infanta de San Martín.

En total, el precio acumulado de las tres motocicletas recuperadas es superior a los 20 millones de pesos.

Ya con los rodados en posesión de las autoridades, Policía Científica realizaron pericias sobre los vehículos y trabajaron en el interior del local.

7eaf2226-7ec5-4f98-9ccc-1913c7a9df2c Policía Científica trabajando sobre las motocicletas.

El testimonio del encargado

Horas después de ser notificado por el robo, el encargado del local comentó a MDZ la situación del negocio y los objetos sustraídos del mismo. El hombre aseguró que el total de las motos robadas fue de 5, además de indumentaria y varios cascos.

El encargado no escondió su sorpresa por el robo al local, más que nada por lo transitada que es la zona donde está ubicado: "Vos a la hora que pases pasan muchos autos".