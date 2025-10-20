En estos celulares no funcionará nunca más WhatsApp desde noviembre

A partir del 31 de octubre, la aplicación de mensajería WhatsApp dejará de ser compatible con una serie de celulares y tablets que no cumplan con los requisitos técnicos mínimos. Se trata, principalmente, de modelos más antiguos —tanto con sistema Android como iOS— que ya no pueden recibir actualizaciones de seguridad o de software.

El anuncio forma parte de las actualizaciones periódicas que realiza Meta para garantizar un mejor rendimiento del servicio y reforzar la seguridad de los datos de los usuarios. Sin embargo, esto implica que miles de personas podrían quedarse sin acceso a la app si no actualizan su equipo o su sistema operativo antes de esa fecha.

Desde la empresa explicaron que los cambios se deben a la necesidad de incorporar nuevas tecnologías de cifrado y medidas de seguridad que no pueden ejecutarse correctamente en aparatos con hardware o software obsoletos.

Muchos de los equipos afectados utilizan versiones del sistema operativo que ya no reciben mantenimiento por parte de los fabricantes, lo que los vuelve vulnerables frente a ataques y fallas.

Los celulares que dejarán de tener WhatsApp en noviembre.

De este modo, la medida busca priorizar la seguridad de los millones de usuarios activos y optimizar el rendimiento de la aplicación en los teléfonos que sí cumplan con los estándares actuales.

Qué celulares se quedarán sin WhatsApp desde noviembre

La restricción afectará a modelos de marcas como Samsung, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC que funcionen con Android 5.0 o versiones anteriores. Los usuarios de esos dispositivos no podrán enviar ni recibir mensajes a partir del 31 de octubre, ni acceder a las funciones básicas de la aplicación.

En el caso de Apple, quedarán fuera de soporte los equipos con iOS 15.1 o versiones previas, lo que incluye varios modelos antiguos que no lograron actualizarse a sistemas más recientes.

La lista completa es la siguiente:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Note 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend

Samsung Galaxy S5

Moto G de primera generación

Moto E (2014)

LG Optimus G

LG Nexus 4

LG G2 Mini

LG G3

Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Sony Xperia T

Sony Xperia V

Sony Xperia Z2

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

Los iPhone que quedarán sin soporte son: