En estos celulares no funcionará nunca más WhatsApp desde noviembre
WhatsApp dejará de estar disponible en algunos teléfonos desde el próximo mes. ¿Cuáles son los afectados?
A partir del 31 de octubre, la aplicación de mensajería WhatsApp dejará de ser compatible con una serie de celulares y tablets que no cumplan con los requisitos técnicos mínimos. Se trata, principalmente, de modelos más antiguos —tanto con sistema Android como iOS— que ya no pueden recibir actualizaciones de seguridad o de software.
El anuncio forma parte de las actualizaciones periódicas que realiza Meta para garantizar un mejor rendimiento del servicio y reforzar la seguridad de los datos de los usuarios. Sin embargo, esto implica que miles de personas podrían quedarse sin acceso a la app si no actualizan su equipo o su sistema operativo antes de esa fecha.
Por qué WhatsApp dejará de operar en algunos celulares
Desde la empresa explicaron que los cambios se deben a la necesidad de incorporar nuevas tecnologías de cifrado y medidas de seguridad que no pueden ejecutarse correctamente en aparatos con hardware o software obsoletos.
Muchos de los equipos afectados utilizan versiones del sistema operativo que ya no reciben mantenimiento por parte de los fabricantes, lo que los vuelve vulnerables frente a ataques y fallas.
De este modo, la medida busca priorizar la seguridad de los millones de usuarios activos y optimizar el rendimiento de la aplicación en los teléfonos que sí cumplan con los estándares actuales.
Qué celulares se quedarán sin WhatsApp desde noviembre
La restricción afectará a modelos de marcas como Samsung, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC que funcionen con Android 5.0 o versiones anteriores. Los usuarios de esos dispositivos no podrán enviar ni recibir mensajes a partir del 31 de octubre, ni acceder a las funciones básicas de la aplicación.
En el caso de Apple, quedarán fuera de soporte los equipos con iOS 15.1 o versiones previas, lo que incluye varios modelos antiguos que no lograron actualizarse a sistemas más recientes.
La lista completa es la siguiente:
-
Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S4 Mini
Samsung Note 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend
Samsung Galaxy S5
Moto G de primera generación
Moto E (2014)
LG Optimus G
LG Nexus 4
LG G2 Mini
LG G3
Sony Xperia Z
Sony Xperia SP
Sony Xperia T
Sony Xperia V
Sony Xperia Z2
Huawei Ascend Mate 2
HTC One M8
Los iPhone que quedarán sin soporte son:
-
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus