Presenta:

Sociedad

|

WhatsApp

En estos celulares no funcionará nunca más WhatsApp desde noviembre

WhatsApp dejará de estar disponible en algunos teléfonos desde el próximo mes. ¿Cuáles son los afectados?

MDZ Sociedad

WhatsApp se actualiza cada mes.

WhatsApp se actualiza cada mes.

shutterstock.com

A partir del 31 de octubre, la aplicación de mensajería WhatsApp dejará de ser compatible con una serie de celulares y tablets que no cumplan con los requisitos técnicos mínimos. Se trata, principalmente, de modelos más antiguos —tanto con sistema Android como iOS— que ya no pueden recibir actualizaciones de seguridad o de software.

El anuncio forma parte de las actualizaciones periódicas que realiza Meta para garantizar un mejor rendimiento del servicio y reforzar la seguridad de los datos de los usuarios. Sin embargo, esto implica que miles de personas podrían quedarse sin acceso a la app si no actualizan su equipo o su sistema operativo antes de esa fecha.

Te Podría Interesar

Por qué WhatsApp dejará de operar en algunos celulares

Desde la empresa explicaron que los cambios se deben a la necesidad de incorporar nuevas tecnologías de cifrado y medidas de seguridad que no pueden ejecutarse correctamente en aparatos con hardware o software obsoletos.

adolescentes celulares telefonos
Los celulares que dejar&aacute;n de tener WhatsApp en noviembre.

Los celulares que dejarán de tener WhatsApp en noviembre.

Muchos de los equipos afectados utilizan versiones del sistema operativo que ya no reciben mantenimiento por parte de los fabricantes, lo que los vuelve vulnerables frente a ataques y fallas.

De este modo, la medida busca priorizar la seguridad de los millones de usuarios activos y optimizar el rendimiento de la aplicación en los teléfonos que sí cumplan con los estándares actuales.

Qué celulares se quedarán sin WhatsApp desde noviembre

La restricción afectará a modelos de marcas como Samsung, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC que funcionen con Android 5.0 o versiones anteriores. Los usuarios de esos dispositivos no podrán enviar ni recibir mensajes a partir del 31 de octubre, ni acceder a las funciones básicas de la aplicación.

En el caso de Apple, quedarán fuera de soporte los equipos con iOS 15.1 o versiones previas, lo que incluye varios modelos antiguos que no lograron actualizarse a sistemas más recientes.

La lista completa es la siguiente:

  • Samsung Galaxy S3

  • Samsung Galaxy S4 Mini

  • Samsung Note 2

  • Samsung Galaxy Core

  • Samsung Galaxy Trend

  • Samsung Galaxy S5

  • Moto G de primera generación

  • Moto E (2014)

  • LG Optimus G

  • LG Nexus 4

  • LG G2 Mini

  • LG G3

  • Sony Xperia Z

  • Sony Xperia SP

  • Sony Xperia T

  • Sony Xperia V

  • Sony Xperia Z2

  • Huawei Ascend Mate 2

  • HTC One M8

Los iPhone que quedarán sin soporte son:

  • iPhone 5

  • iPhone 5C

  • iPhone 5s

  • iPhone 6

  • iPhone 6 Plus

Archivado en

Notas Relacionadas