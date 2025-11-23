Un mendocino se llevó el premio mayor del Telekino: cuánto dinero ganó

Mendoza tiene un nuevo millonario luego de obtener el premio mayor del Telekino este domingo 23 de noviembre, adjudicándose así la suma de 152.685.284 de pesos. Es el segundo en acertar los 15 números de la apuesta de manera consecutiva luego de que el domingo pasado lo hiciera otra persona en Buenos Aires.

El sorteo Nº 2403 del Telekino tenía en juego un pozo superior a los $311 millones, además de un auto y una camioneta 0 km, dos casas estilo americana, un viaje a Río de Janeiro, otro a México y un crucero por Brasil, para dos personas.

Los números sorteados fueron: 01-02-05-06-10-11-13-16-17-18-19-20-22-23-25. Solo esa persona lo ganó. Además, hubo 20 personas con 14 aciertos, las cuales se adjudicaron cada una un pozo de 420-662 pesos.

Otras 716 se quedaron en los 13 aciertos con una suma de $35.468 cada una y los que lograron 12 aciertos fueron 8.103 personas, quienes recibieron $10.748.

También se llevó a cabo el sorteo de los números de cartón, en cuyos ganadores también aparece una agencia de Mendoza, la vendedora del cartón número 227.538. Los otros fueron 568.820 (Buenos Aires), 569.165 (Buenos Aires), 799.770 (Buenos Aires) y 758.705 (Buenos Aires). Cada uno obtendrá $1.700.000.

Se trata del segundo fin de semana consecutivo con 15 aciertos luego de que el fin de semana pasado -16 de noviembre- una persona de Capital Federal se llevó $3.764.924.084.

¿Cómo se juega al Telekino?

El Telekino es un juego de azar donde los apostadores no pueden de elegir libremente los números de su jugada. En cambio, la apuesta se produce mediante la compra de un cartón que lleva impreso una selección de números para una fecha específica.

Para la modalidad Telekino, los cartones tienen impresos en la parte superior 15 números al azar de un total de 25 que estarán en el bolillero (del 01 al 24 inclusive).

Si un apostador tiene las 15 coincidencias en su cartón con los números sorteados se hace acreedor del pozo máximo. En caso de que no haya 15 coincidencias, el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente. No obstante, quienes tengan 4, 13, 12 y hasta 11 coincidencias en su cartón tendrán un premio menor en efectivo dependiendo de los aciertos.