La dura sentencia de Diego Placente tras la temprana eliminación de Argentina en el Mundial Sub 17: "Obviamente que estamos..."

Diego Placente habló en conferencia y expresó su desazón por la sorpresiva ida de la Selección argentina del Mundial Sub 17, luego de caer en 16avos ante México.

La Selección argentina llegaba con toda la ilusión a los mata-mata del Mundial Sub 17, pero se terminó quedando rápidamente con las manos vacías. El equipo de Diego Placente fue eliminado en dieciseisavos de final tras caer por penales ante México y el DT, finalista del torneo con la Sub 20 hace algunas semanas, no pudo ocultar su frustración.

La desazón de Diego Placente tras la eliminación de la Sub 17 en 16avos del Mundial “En el primer tiempo de hoy jugamos muy bien, pero sólo tuvimos ventaja de un gol. En el segundo hubo cinco minutos de desconcierto y nos marcaron los goles. En estas categorías lo emocional es fuerte y a veces cambiante. Los penales a veces van de un lado, a veces del otro; esta vez no nos tocó a nosotros", lamentó el técnico de las juveniles en primera instancia, todavía golpeado producto de la temprana eliminación.

La Sub 17 venía de dejar una gran imagen ganando el Torneo L’Álcudia y, además, inició su camino en el Mundial de Qatar siendo la selección con mejor performance en la fase de grupos. En ese sentido, el análisis del certamen termina siendo más que negativo.

En línea con eso, Placente fue tajante y sentenció: "Teníamos ilusiones de llegar más lejos, obviamente que estamos desilusionados, sobre todo porque la primera fase fue muy buena".