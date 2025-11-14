La tremenda reacción de los medios mexicanos tras eliminar a Argentina en 16avos del Mundial Sub 17: "¡Hazaña!"
Los principales portales de México explotaron luego de tachar por penales a Argentina del Mundial Sub 17, a modo de "revancha" por el picante cruce en el Sub 20.
La Selección argentina y su par de México parecen estar unidos por un hilo rojo. Sea cual sea el torneo y la categoría, casi siempre hay un cruce entre ambos. Y el Mundial Sub 17 no fue la excepción, aunque esta vez la historia tuvo un final distinto e inesperado: el combinado azteca se quedó con el pase a octavos de final tras imponerse en la tanda de penales.
Luego del 2-2 en los 90 minutos, el Tricolor tuvo 100% de efectividad desde los doce pasos y eliminó a la Albiceleste del torneo juvenil. Claro, los medios mexicanos le dieron mucha relevancia a este triunfo y no dejaron pasar la oportunidad de desahogarse y tomarse venganza por el reciente cruce en la Copa del Mundo Sub 20, en el que Argentina los tachó en cuartos de final con un 2-0 que casi termina en escándalo.
Los medios mexicanos festejaron a más no poder tras eliminar a Argentina del Mundial Sub 17
"La Selección Mexicana Sub 17, contra todo pronóstico, derrotó a Argentina", fue el título que utilizó la página Récord, una de las más importantes de aquel país. A su vez, DANZ fue mucho más categórico a la hora de destacar el batacazo: "¡Hazaña! México elimina a Argentina en penales y está en octavos".
El medio La Afición también infló el pecho y no se quedó atrás con los festejos. "¡Revancha! México da la campanada y elimina a Argentina para avanzar a octavos del Mundial Sub 17", publicó.
Por otro lado, Claro Sports, en uno de sus artículos relacionados al partido, le dedicó la nota a Diego Placente, el DT que dirigió a los juveniles argentinos en ambos torneos, recordando su lapidario gesto al banco azteca en Chile. "¡Karma tricolor! México Sub 17 elimina a Diego Placente, el mismo técnico que 'calló' al Sub 20", tituló.