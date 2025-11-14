La tremenda reacción de los medios mexicanos tras eliminar a Argentina en 16avos del Mundial Sub 17: "¡Hazaña!"

Los principales portales de México explotaron luego de tachar por penales a Argentina del Mundial Sub 17, a modo de "revancha" por el picante cruce en el Sub 20.

México eliminó a Argentina del Mundial Sub 17 y los medios de aquel país lo festejaron como un título.

La Selección argentina y su par de México parecen estar unidos por un hilo rojo. Sea cual sea el torneo y la categoría, casi siempre hay un cruce entre ambos. Y el Mundial Sub 17 no fue la excepción, aunque esta vez la historia tuvo un final distinto e inesperado: el combinado azteca se quedó con el pase a octavos de final tras imponerse en la tanda de penales.

Luego del 2-2 en los 90 minutos, el Tricolor tuvo 100% de efectividad desde los doce pasos y eliminó a la Albiceleste del torneo juvenil. Claro, los medios mexicanos le dieron mucha relevancia a este triunfo y no dejaron pasar la oportunidad de desahogarse y tomarse venganza por el reciente cruce en la Copa del Mundo Sub 20, en el que Argentina los tachó en cuartos de final con un 2-0 que casi termina en escándalo.

Los medios mexicanos festejaron a más no poder tras eliminar a Argentina del Mundial Sub 17 "La Selección Mexicana Sub 17, contra todo pronóstico, derrotó a Argentina", fue el título que utilizó la página Récord, una de las más importantes de aquel país. A su vez, DANZ fue mucho más categórico a la hora de destacar el batacazo: "¡Hazaña! México elimina a Argentina en penales y está en octavos".

El medio La Afición también infló el pecho y no se quedó atrás con los festejos. "¡Revancha! México da la campanada y elimina a Argentina para avanzar a octavos del Mundial Sub 17", publicó.

TUDN caratuló de "hazaña" el triunfo por penales de México ante Argentina en el Mundial Sub 17. TUDN caratuló de "hazaña" el triunfo por penales de México ante Argentina en el Mundial Sub 17. Por otro lado, Claro Sports, en uno de sus artículos relacionados al partido, le dedicó la nota a Diego Placente, el DT que dirigió a los juveniles argentinos en ambos torneos, recordando su lapidario gesto al banco azteca en Chile. "¡Karma tricolor! México Sub 17 elimina a Diego Placente, el mismo técnico que 'calló' al Sub 20", tituló.