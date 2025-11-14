El tajante balance de De Paul sobre el año de la Selección argentina, camino al Mundial: "Creo que es un..."

Tras el triunfo 2-0 ante Angola, De Paul repasó el 2025 de la Selección, cómo vive su adaptación en Inter Miami y qué significa el recambio generacional.

Rodrigo De Paul cerró el año con una frase fuerte y ya piensa en el Mundial del año próximo.

Rodrigo De Paul habló después del triunfo de la Selección argentina en Luanda y dejó una frase que marcó el cierre del año: “Creo que es un gran año”. El volante valoró el rendimiento colectivo, la clasificación asegurada de manera anticipada y el momento futbolístico del equipo, que encarará 2026 como el camino hacia el próximo Mundial.

“Terminamos bien. Clasificamos, tuvimos un momento de muy buen fútbol y seguimos compitiendo. Nos tomamos todos los partidos con la misma seriedad”, explicó el Motorcito en diálogo con TyC Sports. También resaltó la aparición de jóvenes durante la temporada: “Hubo muchos debuts, muchos chicos que tienen un buen futuro y un gran proyecto”.

En lo personal, De Paul hizo un balance positivo tras su cambio de club y de liga. "Fue una buena adaptación. Lo más importante es que jugué un montón, y hay cosas que solo te dan los partidos", afirmó. Con continuidad y minutos, aseguró sentirse cómodo en su nuevo desafío.

El recambio generacional de la Selección argentina El mediocampista también habló del recambio generacional constante que vive la Selección. “Siempre aparecen jugadores con gran futuro, que lo están haciendo muy bien. En Argentina se sacan muchos futbolistas. Lo bueno es que las camadas se van haciendo a través de un proceso, de a poco, sin una presión extra, ensamblándose a algo que ya está funcionando, y eso es un poco más fácil”, remarcó.