La Selección argentina enfrenta a México por los dieciseisavos del Mundial Sub 17: hora y cómo ver en vivo

La Selección argentina comandada por Diego Placente se enfrenta ante la Tri en busca de meterse entre los 16 mejores del certamen mundialista.

La Selección argentina se enfrenta a México por los 16avos de final del Mundial Sub 17, este viernes a las 11:45 (hora argentina), donde buscará demostrar por qué fue el mejor clasificado en esta nueva instancia bajo el nuevo formato implementado por la FIFA.

El encuentro se disputará en el Campo 2 del complejo Aspire Zone de Doha, con el arbitraje del italiano Andrea Colombo y la transmisión de DSports y la TV Pública.

La Selección argentina se mide ante México en busca de los octavos de final El conjunto argentino llega con puntaje ideal luego de una primera fase perfecta, en la que venció a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0), liderando el Grupo D con nueve unidades y una diferencia de gol de +9.

Selección argentina SUb 17 La Selección argentina Sub 17 va en busca de los octavos de final ante México. (Créditos: @Argentina) De esa manera, fue el mejor equipo de toda la primera ronda y se ganó el derecho a enfrentar al peor clasificado de los terceros, México, que se metió en esta instancia por fair play tras igualar en puntos, diferencia de gol y goles a favor y en contra con Arabia Saudita, pero con menos tarjetas amarillas y rojas. El elenco dirigido por Carlos Cariño, tuvo un desempeño irregular en el Grupo F: cayó ante Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1), pero logró vencer a Costa de Marfil (1-0) en la última fecha, lo que le permitió acceder de manera agónica a la siguiente ronda.

Por su parte, Argentina mostró un juego sólido, con buen volumen ofensivo y una notable eficacia, consolidándose como una de las selecciones más fuertes de la competencia. El ganador del cruce se enfrentará al vencedor de Portugal – Bélgica en los octavos de final.