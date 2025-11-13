El sentido mensaje de Messi al público que fue a ver a la Selección argentina en Elche: "Todavía me emociona"

Tras completar el entrenamiento a puertas abiertas en Elche, Messi subió un posteo a su cuenta de IG con un tierno mensaje al público que estuvo presente.

El sentido mensaje de Lionel Messi al público que fue a ver a la Selección argentina en Elche: "Todavía me emociona". Foto: EFE

Este viernes a las 13:00 (hora de Argentina) la Selección argentina encabezada por Lionel Messi disputará su último partido del 2025 en un amistoso frente a Angola en Luanda. Luego de este compromiso, los futbolistas podrán volver a sus clubes para seguir entrenándose y estar a la par de sus compañeros de equipo.

En la previa de este compromiso, la Albiceleste llevó a cabo una práctica de fútbol este jueves por la mañana en el estadio del Elche. Allí, más de 20000 personas coparon el campo para poder ver al astro rosarino y al resto de futbolistas entrenar y divertirse antes de lo que será el viaje hacia el continente africano.

El sentido mensaje de Messi al público que fue a ver a la Selección argentina en Elche Horas después del entrenamiento, Lionel Messi volvió a utilizar sus cuentas de redes sociales para hacer público su sentimiento al visitar un estadio del fútbol español: ”Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona”, comenzó escribiendo el astro rosarino para acompañar una serie de fotografías que le tomaron durante la sesión de entrenamientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leomessisite/status/1988969914393387439&partner=&hide_thread=false