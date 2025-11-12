Messi eligió: ¿ganar otro Mundial u otro Balón de Oro?, ¿ser DT o dueño de un club?, ¿gol olímpico o de mitad de cancha? y más

Lionel Messi ha logrado todos los objetivos que se imaginó a lo largo de su carrera y, ya en el tramo final, son pocas y mínimas las cosas nuevas que puede conseguir. Máximo ganador de títulos de la historia, con 46 (incluyendo la Copa del Mundo, su mayor sueño), y del Balón de Oro, con 8, podría darse por satisfecho.

Sin embargo, en los años que le quedan por delante, aún pretende seguir engrosando su palmarés y no piensa resignar nada mientras continúe compitiendo como profesional. En un ping pong de preguntas y respuestas con el medio 433, eligió entre distintos logros que todavía puede conseguir.

El ping pong de preguntas y respuestas a Lionel Messi El ping pong de preguntas y respuestas a Lionel Messi La primera pregunta del cuestionario fue si prefería ganar otro Mundial u otro Balón de Oro. "Otro Mundial", respondió Leo sin pestañar y para sorpresa de nadie, ya que en reiteradas oportunidades destacó la importancia de los títulos colectivos por sobre los individuales. Si decide jugar la Copa del Mundo del 2026, ganarla sería la coronación perfecta para su gloriosa carrera.

Por otro lado, optó también por jugar con el clima de Barcelona, antes que con el de Miami; marcar un gol del triunfo antes que anotar un hat-trick y perder; que le hagan un caño antes de meterse un gol en contra; jugar de defensor antes que de arquero; y el sistema 4-3-3 antes que un 4-4-2.

En todos estos casos, las respuestas resultaban bastante evidentes, pero hubo dos que lograron destacarse. Una fue sobre si prefería hacer un gol olímpico o uno de mitad de cancha. La Pulga, que ha marcado tantos de todas los gustos y colores, dudó un instante y finalmente eligió. "Olímpico", fue su respuesta, ya que de saque de esquina es una de las pocas formas en las que nunca pudo llegar a anotar.