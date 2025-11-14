Presenta:

Tras empatar 2-2, la Selección argentina quedó eliminada del Mundial Sub 17 ante México al caer por penales

Luego de igualar 2-2 en los 90 minutos, la Tri dejó afuera a la Selección argentina de Diego Placente al imponerse por 5-4 en la tanda de penales.

MDZ Deportes

La Selección argentina quedó eliminada del Mundial Sub 17 ante México al caer por penales. Foto: FIFA-Getty Images

FIFA

La Selección argentina cayó 5-4 en los penales ante México, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, y quedó eliminada en los 16avos de final del Mundial Sub 17.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1989376825089560861&partner=&hide_thread=false

El rival de México en los octavos de final será Portugal, que más temprano venció 2-1 a Bélgica.

Argentina quedó eliminada del Mundial Sub 17 por penales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1989377747701944600&partner=&hide_thread=false

Closter puso el 2-2 agónico y todo se estaría definiendo por penales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TV_Publica/status/1989372009856291207&partner=&hide_thread=false

Doblete de Gamboa para el 2-1 de México

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TV_Publica/status/1989364331515953614&partner=&hide_thread=false

Gamboa estampó el 1-1 para México

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1989362307198042256&partner=&hide_thread=false

El golazo de Tulián para el 1-0

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1989347651356172291&partner=&hide_thread=false

Las estadísticas de Argentina-México por los 16vos del Mundial Sub 17

Embed

