Tras empatar 2-2, la Selección argentina quedó eliminada del Mundial Sub 17 ante México al caer por penales
Luego de igualar 2-2 en los 90 minutos, la Tri dejó afuera a la Selección argentina de Diego Placente al imponerse por 5-4 en la tanda de penales.
La Selección argentina cayó 5-4 en los penales ante México, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, y quedó eliminada en los 16avos de final del Mundial Sub 17.
El rival de México en los octavos de final será Portugal, que más temprano venció 2-1 a Bélgica.
Te Podría Interesar
Noticia en construcción...
Argentina quedó eliminada del Mundial Sub 17 por penales
Closter puso el 2-2 agónico y todo se estaría definiendo por penales
Doblete de Gamboa para el 2-1 de México
Gamboa estampó el 1-1 para México
El golazo de Tulián para el 1-0
Las estadísticas de Argentina-México por los 16vos del Mundial Sub 17