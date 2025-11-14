La autocrítica de Scaloni pese al triunfo de la Selección argentina ante Angola: "En algunos momentos..."

La Selección argentina cerró el 2025 con una victoria ante Angola en Luanda, pero Lionel Scaloni no se quedó muy conforme por un aspecto puntual y lo marcó en conferencia.

Scaloni, en cada detalle: subrayó un aspecto a mejorar pese al 2-0 ante Angola en el último del año.

Más allá del ambiente festivo que prepararon los hinchas angoleños para recibir a Lionel Messi y compañía, la Selección argentina no dejó dudas el último partido de 2025 y se impuso con un contundente 2-0. Si bien la superioridad fue notoria, lo cierto es que la Albiceleste no jugó al fútbol que nos tiene acostumbre y Lionel Scaloni lo marcó en conferencia de prensa.

En primera instancia, el DT hizo énfasis la importancia de enfrentarse a rivales de características distintas y, en base a eso, explicó: "En el Mundial podemos cruzarnos con rivales africanos. Siempre se aprende cuando jugás un partido contra rivales que no conocés tanto y tan fuertes físicamente como Angola. Intantamos jugar con nuestras armas, felicito al rival por su buen partido también".

La autocrítica de Lionel Scaloni tras el 2-0 de Argentina ante Angola El análisis del Gringo continuó con grandes elogios para el combinado africano por su postura en el partido, aunque entre líneas no dudó en remarcar un aspecto que no lo dejó del todo conforme. "Ha sido una buena prueba, ellos tienen jugadores rápidos. Creo que estuvimos a la altura del partido, más allá de que en algunos momentos podríamos haberlo hecho mejor", sentenció.

Messi vs Angola Lionel Messi causó una verdadera revolución en Angola, asistió en el 1-0 y marcó el 2-0 del triunfo de la Selección argentina. @Argentina En cuanto al tremendo ambiente que se vivió en el estadio estadio 11 de Noviembre de Luanda, el entrenador de Argentina comentó: "Sé que este es un pueblo que se pone contento cuando nos va bien, estamos muy agradecidos por el recibimiento que nos dieron".