Alivio para Scaloni: Dibu Martínez volvió a exigirse y dio una señal clave antes del debut frente a Argelia

El Dibu Martínez mostró una evolución favorable de la lesión en su mano, trabajó con mayor intensidad y todo indica que estará en el debut frente a Argelia.

La Selección argentina recibió una noticia alentadora en la recta final de la preparación para su debut en el Mundial 2026. A tan solo tres días del encuentro frente a Argelia, el Dibu Martínez volvió a mostrar signos positivos en su recuperación y participó de una práctica con mayor intensidad, despejando parte de las dudas que existían sobre su estado físico.

Durante el entrenamiento de este sábado al mediodía, el arquero marplatense trabajó en el campo de juego con guantes en ambas manos y fue sometido a ejercicios más exigentes que en jornadas anteriores. Incluso realizó tareas específicas bajo los tres palos, una situación que no se había observado desde que sufrió la fractura en el dedo anular de su mano derecha.

Si bien en algunos momentos se lo vio llevándose la mano lesionada a la zona afectada, el cuerpo técnico sigue conforme con la evolución del futbolista del Aston Villa. La recuperación avanza dentro de los plazos previstos y las sensaciones son cada vez más optimistas de cara al estreno mundialista.

Video: el Dibu Martínez se entrenó y dio una señal clave antes del debut frente a Argelia El Dibu Martínez se entrenó y dio una señal clave antes del debut frente a Argelia X @SC_ESPN Uno de los detalles que llamó la atención durante la práctica fue la manera en la que Martínez evitó cargar peso sobre la mano derecha. Cada vez que se arrojaba al piso para intervenir una pelota, utilizaba principalmente la mano izquierda para reincorporarse, incluso cuando la acción terminaba sobre su lado más comprometido.

Todas las señales conducen a una misma conclusión: Dibu estará disponible para defender el arco argentino frente a Argelia el próximo martes. Al finalizar el entrenamiento, el campeón del mundo volvió a transmitir tranquilidad. Levantó el pulgar ante los periodistas presentes y dejó un mensaje cargado de optimismo: "Todo bien, tengo al mejor fisio", aseguró en referencia al trabajo que realiza junto a Pablo Capuchetti para llegar en plenitud al debut.