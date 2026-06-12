Dibu Martínez volvió a entrenar con pelota y dejó un mensaje optimista: "Estamos bien"

Por segundo día consecutivo, Emiliano Martínez realizó las prácticas con los guantes puestos y en esta oportunidad le sumó trabajos con el esférico.

A tan solo 4 días del debut de la Selección argentina contra Argelia, todos los ojos están puestos en Emiliano Martínez. El gran héroe de Qatar 2022 llegó a este Mundial 2026 con el dedo anular de su mano izquierda roto. Pero lejos de bajarse, apostó todo a una rápida recuperación y poder estar en el arranque del certamen.

Tras entrenarse de manera diferenciada durante las últimas semanas y perderse los amistosos, en las prácticas del jueves pudo por primera vez sacarse el yeso y ponerse los guantes. Despertó cierta preocupación al mostrar algunos signos de dolor, pero este viernes dejó nuevamente buenas señales.

El Dibu Martínez volvió a entrenar con pelota El Dibu Martínez volvió a entrenar con pelota ESPN Es que en la actividad oficial de hoy no solo volvió a trabajar con los guantes puestos, sino que además le sumó trabajos con pelota. No fueron con demasiada intensidad, pero el Dibu ya comenzó a ponerse en sintonía para tratar de llegar de la mejor manera posible al duelo del martes.

Dibu Martínez volvió a mostrar gestos de dolor Dibu Martínez volvió a mostrar gestos de dolor. ESPN Se encendieron algunas alarmas cuando el arquero marplatense mostró molestias al tratar de sacarse el guante derecho, lo cual le costó un poco más de la cuenta. Sin embargo, unos instantes después se lo vio jugando con bastante soltura al fútbol-tenis con los demás guardametas: Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán (que se quedará toda la Copa del Mundo como sparring).

Emiliano Martínez aseguró que está bien Emiliano Martínez aseguró que está bien TyC Sports Y para terminar de llevar tranquilidad, cuando se marchaba del campo de entrenamiento, ante las preguntas de todos los periodistas que lo aguardaban y le consultaban cómo estaba, Dibu Martínez levantó el pulgar y aseguró: "Estamos bien, estamos bien...". Si no sucede nada raro, será titular en el debut.