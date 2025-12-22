La emotiva carta viral con la que Aníbal Moreno predijo su llegada a River ¡en 2017!

Hace ocho años atrás, Aníbal Moreno despedía a un amigo fallecido con una promesa bien marcada: jugar en River en algún futuro. Y claro, la cumplió.

River vivió un fin de semana intenso y a puro final feliz. Tras cerrar a Fausto Vera como primer refuerzo, el Millonario se movió rápido y metió una de las grandes bombas del mercado con la llegada ya oficial de Aníbal Moreno, el ahora exjugador de Palmeiras que fue presentado este domingo en el Monumental como la segunda cara nueva del equipo de Marcelo Gallardo.

El mediocampista de 26 años decidió volver al país con la ilusión intacta de pelear un lugar en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026, pero empujado por otro claro trasfondo que conmovió al mundo River en su totalidad.

La carta de Aníbal Moreno en 2017 que predijo su llegada a River y conmovió a los hinchas Tras hacerse oficial su llegada a Núñez, se viralizó una publicación de 2017 que revela el costado más íntimo de Moreno: el jugador había escrito una carta dedicada a un amigo fallecido, en la que dejaba una promesa bien marcada a futuro. "Voy a hacer hasta lo imposible por cumplir mi sueño, hermano. Porque no olvido de cuando ibas al barrio y me preguntabas cómo me iba en el fútbol, en la escuela, en todo. Y cuánto faltaba para que me veas en la tele o jugar para River. Ayudame en esto", expresaba en aquel momento, un posteo que tomó una rápida repercusión en las redes.

La carta de Aníbal Moreno a un amigo fallecido en 2017: le prometió que jugaría en River. La carta de Aníbal Moreno a un amigo fallecido en 2017: le prometió que jugaría en River. Foto: Diario Olé La dedicatoria fue para Alejandro el "Chino" Rodríguez, un ser muy querido en el barrio Nueva Catamarca. Su muerte, luego de atravesar una dura enfermedad, golpeó fuerte al ex Racing y Newell's en plena etapa de formación, cuando todavía defendía la camiseta de Villa Dolores y se adentraba en el fútbol profesional. “Te prometo dejar el alma por este sueño que siempre me deseaste", había agregado el volante en aquella emotiva despedida.