Insólito: un error administrativo de la AFA deja a Midland como el primer clasificado a la Copa Argentina 2027

Un desliz en el Boletín Especial de la AFA generó una curiosa situación que posiciona a Midland como el primer equipo rumbo a la Copa Argentina 2027.

Un lapsus administrativo colocó a Midland en el centro de la escena de la Copa Argentina 2027.

El Boletín Especial Nº 6812 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que establece el sistema de clasificación y el formato de disputa de la Copa Argentina 2027, incluyó un error que rápidamente llamó la atención. En el apartado correspondiente a la Primera División B, el documento indica que uno de los equipos clasificados será el campeón del torneo 2025, cuando en realidad debería referirse a la temporada 2026.

La inconsistencia resulta evidente al comparar ese punto con el resto del reglamento, que se apoya de manera uniforme en los resultados deportivos de la temporada 2026. Sin embargo, el texto oficial es claro y no deja margen para interpretaciones alternativas, más allá de la lógica deportiva habitual.

error afa El error de la AFA. En ese contexto, el dato termina beneficiando a Midland. El campeón de la Primera División B 2025 fue el “Funebrero”, por lo que aparece como el primer equipo oficialmente clasificado a la Copa Argentina 2027.

El error formal de la AFA El documento señala textualmente que uno de los cinco cupos de la categoría corresponde al campeón del campeonato 2025, una mención que rompe la coherencia interna del reglamento, pero que de manera involuntaria adelanta el nombre del primer clasificado. Así, Midland figura antes que cualquier otro club en el camino hacia la edición del próximo año del certamen federal.

Más allá de la curiosidad y el impacto inicial, todo indica que se trata de un error formal que será corregido en futuras aclaraciones o boletines complementarios de la AFA. Mientras tanto, Midland puede darse el gusto de aparecer en la nómina rumbo a la Copa Argentina 2027 antes que nadie, aunque sea gracias a un lapsus oficial.