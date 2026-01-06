Presenta:

La AFA confirmó el calendario de los 32avos de final de la Copa Argentina: cuándo debutan Boca y River

La AFA oficializó el cronograma de la primera ronda de la Copa Argentina, que comenzará el 18 de enero y tendrá a Boca y River debutando en febrero.

La Copa Argentina ya tiene fechas confirmadas para los 32avos de final y empieza a tomar forma el camino de los equipos grandes en busca del título. Foto: @Copa_Argentina

La AFA confirmó el calendario de la primera ronda de la Copa Argentina y ya están definidas las fechas de los debuts de Boca y River en el torneo más federal del país, que comenzará el domingo 18 de enero.

Con el fútbol argentino en plena pretemporada y los planteles ajustando detalles para un exigente 2026, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el cronograma de los 32avos de final, una información clave para la organización y la logística de los clubes.

Los primeros cuatro partidos de la Copa Argentina tienen todo definido

El primero de los grandes en salir a la cancha será River, que enfrentará a Ciudad de Bolívar el martes 17 de febrero, con sede y horario a confirmar. El equipo de Marcelo Gallardo iniciará su camino en la competencia con el objetivo de volver a pelear por un título que se le viene negando.

Boca, en tanto, hará su estreno una semana más tarde. El martes 24 de febrero, el conjunto dirigido por Mariano Herrón se medirá ante Gimnasia de Chivilcoy, también con estadio y horario a definir.

Boca y River están obligados a mejorar el pésimo 2025 y volver a ser protagonistas. La Copa Argentina es uno de los torneos.

El resto de los equipos grandes ya tiene fecha asignada. San Lorenzo jugará frente a Deportivo Rincón el viernes 20 de marzo; Independiente se cruzará con Atenas de Río IV el viernes 27; mientras que Racing debutará ante San Martín de Formosa el sábado 28 de marzo.

El puntapié inicial de esta edición lo dará el actual campeón, Independiente Rivadavia, que abrirá el certamen el domingo 18 de enero ante Estudiantes de Buenos Aires, desde las 19, en el estadio La Pedrera de San Luis.

Todos los partidos de los 32avos de final de la Copa Argentina

Domingo 18 de enero

Independiente Rivadavia – Estudiantes (BA), a las 19, en La Pedrera (San Luis)

Lanús – Sarmiento de La Banda, a las 21.15, en Estudiantes

Lunes 19 de enero

Estudiantes (LP) – Ituzaingó, a las 21.15, en Banfield

Miércoles 21 de enero

Argentinos Juniors – Midland, a las 21.15, en Lanús

Miércoles 4 de febrero

Platense – Argentino de Monte Maíz

Talleres (Córdoba) – Argentino de Merlo

Jueves 5 de febrero

Deportivo Riestra – Deportivo Maipú

Barracas Central – Temperley

Miércoles 11 de febrero

Central Córdoba (SE) – Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

Rosario Central – Sportivo Belgrano

Martes 17 de febrero

Aldosivi – San Miguel

Tigre – Claypole

River Plate – Ciudad de Bolívar

Martes 24 de febrero

Boca Juniors – Gimnasia de Chivilcoy

Miércoles 25 de febrero

San Martín (SJ) – Deportivo Madryn

Godoy Cruz – Deportivo Morón

Viernes 20 de marzo

San Lorenzo – Deportivo Rincón

Miércoles 25 de marzo

Banfield – Real Pilar

Atlético Tucumán – Sportivo Barracas

Viernes 27 de marzo

Belgrano – Atlético de Rafaela

Independiente – Atenas (Río IV)

Sábado 28 de marzo

Racing Club – San Martín de Formosa

Domingo 29 de marzo

Newell’s – Acassuso

Huracán – Olimpo

Martes 31 de marzo

Unión – Agropecuario

Miércoles 1 de abril

Instituto – Atlanta

Defensa y Justicia – Chaco For Ever

Martes 7 de abril

Estudiantes (Río IV) – San Martín (Tucumán)

Vélez – Deportivo Armenio

Gimnasia y Esgrima (Mendoza) – Gimnasia y Tiro (Salta)

Miércoles 8 de abril

Sarmiento (Junín) – T. Suárez

Gimnasia y Esgrima La Plata – Camioneros

Todos los encuentros pendientes de confirmación de horario y estadio serán anunciados en los próximos días por la organización.

