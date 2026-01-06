La AFA confirmó el calendario de los 32avos de final de la Copa Argentina: cuándo debutan Boca y River
La AFA oficializó el cronograma de la primera ronda de la Copa Argentina, que comenzará el 18 de enero y tendrá a Boca y River debutando en febrero.
La AFA confirmó el calendario de la primera ronda de la Copa Argentina y ya están definidas las fechas de los debuts de Boca y River en el torneo más federal del país, que comenzará el domingo 18 de enero.
Con el fútbol argentino en plena pretemporada y los planteles ajustando detalles para un exigente 2026, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el cronograma de los 32avos de final, una información clave para la organización y la logística de los clubes.
Los primeros cuatro partidos de la Copa Argentina tienen todo definido
El primero de los grandes en salir a la cancha será River, que enfrentará a Ciudad de Bolívar el martes 17 de febrero, con sede y horario a confirmar. El equipo de Marcelo Gallardo iniciará su camino en la competencia con el objetivo de volver a pelear por un título que se le viene negando.
Boca, en tanto, hará su estreno una semana más tarde. El martes 24 de febrero, el conjunto dirigido por Mariano Herrón se medirá ante Gimnasia de Chivilcoy, también con estadio y horario a definir.
El resto de los equipos grandes ya tiene fecha asignada. San Lorenzo jugará frente a Deportivo Rincón el viernes 20 de marzo; Independiente se cruzará con Atenas de Río IV el viernes 27; mientras que Racing debutará ante San Martín de Formosa el sábado 28 de marzo.
El puntapié inicial de esta edición lo dará el actual campeón, Independiente Rivadavia, que abrirá el certamen el domingo 18 de enero ante Estudiantes de Buenos Aires, desde las 19, en el estadio La Pedrera de San Luis.
Todos los partidos de los 32avos de final de la Copa Argentina
Domingo 18 de enero
Independiente Rivadavia – Estudiantes (BA), a las 19, en La Pedrera (San Luis)
Lanús – Sarmiento de La Banda, a las 21.15, en Estudiantes
Lunes 19 de enero
Estudiantes (LP) – Ituzaingó, a las 21.15, en Banfield
Miércoles 21 de enero
Argentinos Juniors – Midland, a las 21.15, en Lanús
Miércoles 4 de febrero
Platense – Argentino de Monte Maíz
Talleres (Córdoba) – Argentino de Merlo
Jueves 5 de febrero
Deportivo Riestra – Deportivo Maipú
Barracas Central – Temperley
Miércoles 11 de febrero
Central Córdoba (SE) – Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
Rosario Central – Sportivo Belgrano
Martes 17 de febrero
Aldosivi – San Miguel
Tigre – Claypole
River Plate – Ciudad de Bolívar
Martes 24 de febrero
Boca Juniors – Gimnasia de Chivilcoy
Miércoles 25 de febrero
San Martín (SJ) – Deportivo Madryn
Godoy Cruz – Deportivo Morón
Viernes 20 de marzo
San Lorenzo – Deportivo Rincón
Miércoles 25 de marzo
Banfield – Real Pilar
Atlético Tucumán – Sportivo Barracas
Viernes 27 de marzo
Belgrano – Atlético de Rafaela
Independiente – Atenas (Río IV)
Sábado 28 de marzo
Racing Club – San Martín de Formosa
Domingo 29 de marzo
Newell’s – Acassuso
Huracán – Olimpo
Martes 31 de marzo
Unión – Agropecuario
Miércoles 1 de abril
Instituto – Atlanta
Defensa y Justicia – Chaco For Ever
Martes 7 de abril
Estudiantes (Río IV) – San Martín (Tucumán)
Vélez – Deportivo Armenio
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) – Gimnasia y Tiro (Salta)
Miércoles 8 de abril
Sarmiento (Junín) – T. Suárez
Gimnasia y Esgrima La Plata – Camioneros
Todos los encuentros pendientes de confirmación de horario y estadio serán anunciados en los próximos días por la organización.