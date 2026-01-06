La AFA confirmó el calendario de los 32avos de final de la Copa Argentina: cuándo debutan Boca y River

La AFA oficializó el cronograma de la primera ronda de la Copa Argentina, que comenzará el 18 de enero y tendrá a Boca y River debutando en febrero.

La Copa Argentina ya tiene fechas confirmadas para los 32avos de final y empieza a tomar forma el camino de los equipos grandes en busca del título. Foto: @Copa_Argentina

La AFA confirmó el calendario de la primera ronda de la Copa Argentina y ya están definidas las fechas de los debuts de Boca y River en el torneo más federal del país, que comenzará el domingo 18 de enero.

Con el fútbol argentino en plena pretemporada y los planteles ajustando detalles para un exigente 2026, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el cronograma de los 32avos de final, una información clave para la organización y la logística de los clubes.

El primero de los grandes en salir a la cancha será River, que enfrentará a Ciudad de Bolívar el martes 17 de febrero, con sede y horario a confirmar. El equipo de Marcelo Gallardo iniciará su camino en la competencia con el objetivo de volver a pelear por un título que se le viene negando.

Boca, en tanto, hará su estreno una semana más tarde. El martes 24 de febrero, el conjunto dirigido por Mariano Herrón se medirá ante Gimnasia de Chivilcoy, también con estadio y horario a definir.

Boca y River cabizbajos Boca y River están obligados a mejorar el pésimo 2025 y volver a ser protagonistas. La Copa Argentina es uno de los torneos. Fotobaires El resto de los equipos grandes ya tiene fecha asignada. San Lorenzo jugará frente a Deportivo Rincón el viernes 20 de marzo; Independiente se cruzará con Atenas de Río IV el viernes 27; mientras que Racing debutará ante San Martín de Formosa el sábado 28 de marzo.