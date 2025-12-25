La Copa Argentina 2026 sube la apuesta: el próximo campeón recibirá un 70% más en premios

El campeón de la Copa Argentina cobrará una cifra récord para el certamen, pero que sigue muy lejos de lo que pagan en Brasil por una competencia similar.

La Copa Argentina 2026 no solo volverá a poner en juego un título nacional y la clasificación a un torneo internacional, sino que también llegará con una novedad clave fuera de la cancha: un fuerte aumento en los premios económicos que recibirán los clubes participantes.

El certamen federal presentará una mejora sustancial en los montos que se reparten ronda tras ronda, con cifras que marcan un crecimiento del 70% en comparación con la edición anterior. El ajuste busca reforzar el atractivo del torneo, especialmente para las instituciones del ascenso, que encuentran en esta competencia una fuente de ingresos determinante.

Según se supo, el club que logre consagrarse campeón en la próxima edición se llevará un total de 237.500 dólares. Al tipo de cambio oficial actual, esa suma equivale a aproximadamente 344,3 millones de pesos, considerando la acumulación de premios desde las instancias iniciales hasta la final. Sin embargo, sigue extremadamente lejos de lo que pagan en Brasil por un certamen similar: el ganador de la última Copa de Brasil se llevó 18 millones de dólares, premio que es incluso muy superior al del Brasileirao, que le da 10 millones al campeón, contra el millón que reparte la Liga argentina entre el ganador del Apertura y el del Clausura.

Cómo se distribuyen los premios de la Copa Argentina El nuevo esquema económico contempla US$9.000 para los equipos que disputen los 32avos de final, US$20.000 en 16avos, US$26.600 en octavos, US$33.600 en cuartos de final y US$53.300 para los semifinalistas. El campeón, además de esos montos acumulados, recibirá un premio final de US$95.000, el más alto en la historia del torneo.

La diferencia con la edición 2025 es marcada: Independiente Rivadavia, campeón del certamen, percibió 140.000 dólares en total, una cifra que hoy ronda los 203 millones de pesos. Los premios por fase también fueron sensiblemente menores: US$5.200 en 32avos, US$11.600 en 16avos, US$15.400 en octavos, US$19.300 en cuartos, US$31.000 en semifinales y US$58.000 en la final.