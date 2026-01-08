Brutal accidente en plena Etapa 5 del Rally Dakar: las imágenes son impactantes

Las cámaras captaron el momento exacto del fuerte accidente de Jesús Calleja durante la quinta etapa del Dakar 2026.

El accidente ocurrió en un sector sin asistencia, en plena etapa maratón del Rally Dakar.

El Rally Dakar 2026 volvió a mostrar su cara más extrema con un accidente que sacudió a la competencia. Durante la Etapa 5, un video captó el violento vuelco del vehículo conducido por Jesús Calleja, quien competía junto a su copiloto Eduardo Blanco en uno de los tramos más duros del recorrido.

El incidente se produjo en plena etapa maratón, una jornada en la que los pilotos deben afrontar la carrera sin asistencia externa. Las imágenes evidencian cómo el auto pierde estabilidad en una zona de muy baja visibilidad, envuelto en una nube de polvo levantada por otros competidores que habían pasado previamente por el sector.

Según se aprecia en el registro audiovisual, el vehículo circulaba a alta velocidad cuando se produjo el golpe que desencadenó en el vuelco. El impacto sorprendió al equipo en un momento clave de la especial, cuando intentaban avanzar posiciones tras una salida retrasada.

El momento del impactante vuelco en el Rally Dakar En el video se observa cómo el coche se eleva tras tomar una irregularidad del terreno y cae de frente, iniciando una serie de giros que ponen en evidencia la violencia del accidente. A pesar de la espectacularidad de las imágenes, tanto Jesús Calleja como Eduardo Blanco lograron abandonar el habitáculo por sus propios medios.

El episodio no dejó lesiones de gravedad, aunque sí generó preocupación inmediata por la magnitud del golpe. El vehículo, en cambio, sufrió importantes daños que reflejan el nivel de exigencia al que están sometidos los equipos en esta edición del Dakar.