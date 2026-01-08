Rally Dakar 2026: recorrido de la Etapa 6 y horarios para seguirla en Argentina

El Rally Dakar entra en su sexta etapa antes del día de descanso, con cambios en la general y un trazado clave rumbo a la capital saudí.

Luego de una primera etapa Maratón que dejó fuertes consecuencias en los pilotos y en las aspiraciones de varios candidatos a la clasificación general, el Rally Dakar 2026 continuará este viernes 9 de enero con la Etapa 6. Será una jornada pensada para bajar tensiones, aunque sin perder exigencia, justo antes del día de descanso programado para el sábado.

dakar etapa6 Este viernes se disputa la Etapa 6 del Rally Dakar 2026. La quinta etapa, disputada el jueves, fue especialmente compleja para quienes ya venían condicionados por problemas mecánicos. Durante un bucle sin asistencia técnica ni externa, varios competidores quedaron al límite, como el español Edgar Canet, que sufrió un inconveniente con el neumático trasero y perdió más de dos horas respecto del ganador.

En motos, Luciano Benavides (KTM) se quedó con el triunfo de etapa, mientras que Daniel Sanders (KTM) recuperó el liderazgo de la general tras una penalización de 10 minutos a Tosha Schareina. En autos, la victoria fue para Mitch Guthrie (Ford) luego de una sanción al español Nani Roma, en una jornada en la que Henk Lategan (Toyota) logró sostener la punta, aunque con rivales como Carlos Sainz cada vez más cerca.

Horarios de la Etapa 6 del Rally Dakar para seguirla en Argentina La Etapa 6 del Rally Dakar 2026 se pondrá en marcha temprano en Arabia Saudita. Las motos largarán a las 08:00 horas locales, mientras que el primer auto saldrá a las 10:11. Esto se traduce, para Argentina, en un inicio a las 01:00 para las motos y a las 03:11 para los autos, en la madrugada del viernes 9 de enero.

En otros países de la región, los horarios serán similares: en Chile, Paraguay y Uruguay se mantendrán los mismos tiempos que en Argentina, mientras que en Bolivia las motos comenzarán a las 00:00 y los autos a las 02:11. En México, en cambio, la actividad se iniciará el jueves por la noche.