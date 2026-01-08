Triunfo sudamericano en la Etapa 5 del Dakar 2026: Del Río y el mendocino Jacomy destacaron en Challenger

El binomio chileno-argentino conformado por Lucas del Río y Bruno Jacomy celebró un nuevo triunfo en el Rally Dakar 2026.

El triunfo se construyó a lo largo de un recorrido complejo, con 371 kilómetros cronometrados y un corto enlace previo a la llegada a Hail, donde la regularidad, la lectura del terreno y la toma de decisiones fueron determinantes. En ese contexto, la dupla sudamericana logró imponerse con un tiempo de 4:18:09, superando por escaso margen al español Pau Navarro y a la saudí Dania Akeel, quienes completaron los primeros lugares de la etapa.

challenger etapa 5 El binomio chileno-argentino sigue en carrera por los primeros puestos del Rally Dakar. De esta manera, el Dakar 2026 sumó un nuevo festejo sudamericano en suelo saudí, ratificando la competitividad de los binomios del continente frente a estructuras europeas y locales que dominan históricamente la categoría.

Festejo sudamericano en una jornada clave del Rally Dakar Con este resultado, Del Río y Jacomy celebraron su segunda victoria de etapa en el Dakar 2026 y se mantienen en el cuarto puesto de la clasificación general, con un tiempo acumulado de 22h 52' 00''. La tabla es liderada por los españoles Pau Navarro y Jan Rosa (22h 39' 37''), seguidos por el saudí Yasir Seaidan, a 4' 26'', y por los argentinos Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, a 8' 25''.

La dupla sudamericana se encuentra a 12' 23'' de la cima, pese a cargar con una penalización de 50 segundos, y mantiene intactas sus chances de pelear por el podio en las próximas jornadas.