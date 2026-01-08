Impactante video en el Dakar 2026: un auto pasó a centímetros de una espectadora

Las imágenes se viralizaron en redes y reavivaron el debate por la seguridad del público en el Rally Dakar.

El instante captado en video mostró cuán cerca estuvo una espectadora de ser embestida durante el Dakar.

Un video que comenzó a circular en redes sociales sacudió al Rally Dakar 2026 y encendió las alarmas por la seguridad del público. Las imágenes registran a una espectadora filmando con su teléfono celular desde un punto extremadamente cercano al trazado, justo cuando un vehículo se aproxima a gran velocidad.

La secuencia deja en claro la magnitud del peligro: una Ford Raptor que venía en carrera debió reducir la velocidad y realizar una brusca maniobra para esquivar a la mujer, que permanecía inmóvil y fuera de las zonas habilitadas. El margen entre el paso del auto y la espectadora fue mínimo, lo que provocó una fuerte reacción entre quienes vieron el video.

Gracias a la rápida respuesta del piloto, el incidente no pasó a mayores. El vehículo cruzó el sector a escasos centímetros, evitando un desenlace trágico y dejando una imagen que rápidamente se volvió viral por su nivel de tensión.

Espectadora Dakar Espectadora Dakar El eterno debate en el Rally Dakar El episodio volvió a poner en discusión el control del público a lo largo del recorrido del Dakar. La combinación de altas velocidades, terrenos irregulares y tramos sin protecciones convierte cualquier distracción en una situación de alto riesgo, tanto para los competidores como para los espectadores.