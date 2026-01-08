La inspiradora historia de Tosha Schareina, uno de los grandes protagonistas del Dakar 2026

En el Rally Dakar 2026, mientras los focos apuntan a los nombres de siempre, Tosha Schareina volvió a escribir su propia historia a base de resultados. El piloto español ganó las Etapas 3 y 4 en Motos y ratificó que ya no es una promesa ni una sorpresa: es un contendiente real al título y uno de los pilares del proyecto oficial de Honda.

Su crecimiento deportivo contrasta con la discreción que mantiene fuera de la pista. Lejos de la imagen del piloto formado en estructuras poderosas, Schareina llegó a la cima desde un recorrido silencioso, marcado por limitaciones económicas , decisiones difíciles y un entorno que lo sostuvo cuando abandonar parecía la opción más lógica.

“La verdad es que yo soy un chico callado… muchas veces me cuesta abrirme”, explicó durante una entrevista con Mundo Deportivo, donde reconoció que su forma de ser puede generar una percepción equivocada.

Antes de destacarse en el rally raid, Schareina estuvo muy cerca de quedarse al margen del motociclismo. “Podía haber sido uno de aquellos talentos que se quedan por el camino por falta de recursos”, admitió al citado medio español. Su inicio en el enduro fue completamente amateur y sostenido con esfuerzo familiar.

El paso de los años encareció la competencia y puso en jaque su continuidad. “Llegó un momento que tenía que parar de correr porque no había más dinero”, recordó. La salida fue apoyarse en pequeñas ayudas, sin contratos ni ingresos. “No cobraba ni un euro, y aún así nos costaba dinero”, detalló.

Tosha Schareina1 Instagram @tosha.schareina68

Sacrificios invisibles y apoyo genuino

La precariedad no fue solo deportiva. También fue cotidiana. “Entre todos hacíamos una hucha para poder poner gasolina en la furgoneta e ir a entrenar”, contó Schareina. El acompañamiento llegó más desde lo humano que desde lo comercial.

Incluso dentro de su familia aparecieron las dudas. “Mi abuela me decía que quizá ya era hora de ponerse a trabajar”, recordó con humor, aunque sin ocultar la carga emocional de aquel momento. Persistió gracias a la convicción y al respaldo de personas que creyeron en él sin esperar nada a cambio.

El giro que lo llevó al Dakar

El ingreso al mundo del rally fue casi accidental. “Mi primera carrera fue con una moto de enduro, pagando todo nosotros”, relató. Más tarde, una competencia menor en Marruecos terminó siendo una experiencia límite. “Dormí en el suelo de un gimnasio porque no tenía dinero para un hotel”, reveló.

Tosha Schareina2 Instagram @tosha.schareina68

El salto definitivo llegó tras ganar el Rally de Andalucía en Rally2 y obtener el “Road to Dakar”. Debutó en 2021, volvió en 2023 pese a una lesión y finalmente llamó la atención de Honda. Desde entonces, su progresión fue constante: subcampeón en 2025 y protagonista absoluto en 2026.

En ese trayecto, Schareina destaca a Juan Antonio Germán y a Jorge Martínez Aspar como figuras decisivas. “Son mi familia, no de sangre, pero familia al fin”, afirmó. Hoy, con victorias de etapa y la experiencia acumulada, Tosha sabe que ya no corre solo para estar. Corre porque puede ganar.