La dura radiografía económica de San Lorenzo que expuso Sergio Costantino tras la salida de Moretti

El presidente de la Comisión Directiva transitoria de San Lorenzo habló del crítico momento financiero del club y confirmó cifras preocupantes.

El presidente transitorio de San Lorenzo confirmó que el club tiene 14 inhibiciones y tan solo 7 millones de pesos en al caja chica.

A dos días de asumir como presidente de la Comisión Directiva transitoria de San Lorenzo, Sergio Costantino expuso con crudeza el delicado presente económico del club. Según reveló, al momento de tomar el cargo encontró apenas 7 millones de pesos en caja y un total de 14 inhibiciones que superan los 3 millones de dólares, una situación que condiciona cualquier planificación inmediata.

“Encontramos al club en una situación complicada, pero estamos convencidos de que vamos a sacarla adelante”, aseguró en declaraciones a Dsports Radio. Además, adelantó que la próxima semana se presentará un informe económico para que los socios conozcan el estado real de las finanzas. En ese marco, confirmó que hoy el club depende de aportes de socios para poder afrontar el pago de los aguinaldos del personal.

San Lorenzo busca ordenarse en medio de la tormenta CD transitoria San Lorenzo @SanLorenzo En relación con las inhibiciones, el presidente fue claro y dejó en evidencia la complejidad del panorama. “Estamos tratando de ver no solamente la proyección económica, sino también el procedimiento administrativo para poder llegar en tiempo y forma”, explicó, en referencia a las gestiones necesarias para poder levantar las sanciones y operar con normalidad.

El mercado de pases también apareció en escena. Costantino sostuvo que, si el club decide vender futbolistas, San Lorenzo pedirá el 100% del valor de los pases. En ese contexto, reconoció que existen intereses de River por Jhohan Romaña y de Boca por Gastón Hernández, aunque fue tajante al descartar ofertas que incluyan jugadores como parte de pago.

La respuesta de Costantino tras los dichos de Marcelo Moretti Marcelo Moretti y Sergio Constantino Marcelo Moretti y Sergio Constantino. La grave interna de San Lorenzo quedó expuesta en vivo gritos, acusaciones y un club en llamas. También se refirió a una frase de Marcelo Moretti, quien lo comparó con un Fiat 600 frente a un BMW representado por Matías Lammens. Lejos de confrontar, Costantino respondió con una reflexión: “El Fiat fue popular. Tardaba siete horas en llegar a Mar del Plata contra las dos que tarda el BMW. Pero en esas siete horas te tomás unos mates con los muchachos, vas tranquilo, pero llegaste”.