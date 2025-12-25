Con Costantino a la cabeza, San Lorenzo informó cómo quedó conformada la Comisión Directiva transitoria

Tras declarar la acefalía y elegir a Sergio Costantino como presidente provisorio, se definieron las autoridades que conducirán San Lorenzo los próximos meses.

San Lorenzo puso en marcha de manera formal la Comisión Directiva transitoria luego de la asamblea extraordinaria en la que se declaró la acefalía y de las reuniones realizadas en la sede de Avenida La Plata, donde quedaron definidos los cargos que conducirán al club hasta las elecciones anticipadas previstas para el 30 de mayo de 2026.

Uno de los ejes centrales del primer cónclave fue recuperar la operatividad administrativa de la institución, especialmente las firmas necesarias para el funcionamiento diario, tras las renuncias y licencias producidas durante la gestión anterior encabezada por Marcelo Moretti.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2003874080336781570?s=20&partner=&hide_thread=false La Comisión Directiva Transitoria de San Lorenzo ya se encuentra en marcha, abordando distintos temas apuntados a normalizar el funcionamiento del Club.



La primera sesión se realizó el martes por la mañana, mientras que este miércoles se llevó a cabo la segunda reunión. En… pic.twitter.com/VhJfj62MBF — San Lorenzo (@SanLorenzo) December 24, 2025 La nueva conducción quedó conformada con Sergio Costantino como presidente, acompañado por Valeria Carta Moglietta y Marcelo Vázquez en las vicepresidencias. Además, se resolvió que Costantino y Vázquez serán los representantes de San Lorenzo ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En paralelo, la Comisión Directiva transitoria comenzó a delinear los primeros pasos de gestión, entre ellos la estrategia para la venta de abonos, la revisión de poderes administrativos y judiciales y el abordaje de temas urgentes como las inhibiciones, el mercado de pases y la planificación de la pretemporada.

Todos los integrantes de la CD transitoria de San Lorenzo Presidente: Sergio Gabriel Costantino.