La Justicia porteña concentrará la causa contra Marcelo Moretti en plena crisis en San Lorenzo

El Tribunal Superior de Justicia resolvió que el fuero penal de la Ciudad continúe la investigación por presunta administración fraudulenta contra el presidente de San Lorenzo y otros imputados.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires definió que la investigación penal contra Marcelo Moretti, presidente del club Atlético San Lorenzo de Almagro, siga su curso en el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4, al dirimir un conflicto de competencia entre ese fuero y la Justicia nacional.

La decisión unificó la causa que tramita en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y dejó sin efecto la disputa con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 27. El expediente tuvo su inicio el pasado 22 de abril a partir de una investigación periodística que denunció un presunto acuerdo entre Moretti y Francisco Sánchez Gamino para incorporar a un juvenil a las divisiones inferiores del club a cambio de una suma de dinero.

Según la acusación, el pago habría sido recibido sin intervención de los órganos del club, no ingresó a las arcas de la institución y no quedó respaldado por contrato ni recibo, lo que habría generado un lucro indebido. “Se atribuye a Moretti el haber recibido dinero sin darle intervención a la comisión directiva ni a la asamblea”, señala el expediente.

Las acusaciones: cobros irregulares y financiamiento a la barra brava El segundo hecho que se investiga tiene que ver con la contratación de un vuelo chárter, pasajes en avión de línea y alojamiento en la ciudad Quito por un monto cercano a los 220 mil dólares para trasladar al plantel, la comitiva oficial y a integrantes de una facción de hinchas radicalizados a un partido por la Copa Libertadores. En ese tramo, la fiscalía imputó a Moretti por administración infiel y por promoción y facilitación de grupos destinados a cometer delitos en espectáculos deportivos.

El Ministerio Público de la Ciudad calificó preliminarmente los hechos como defraudación por administración infiel y sostuvo que existe una “ineludible comunidad probatoria” entre ambas conductas, lo que justifica que se investiguen de manera conjunta. Ese criterio fue respaldado por el Fiscal General y, finalmente, por los jueces del Tribunal Superior, que destacaron que la causa se inició primero en la justicia porteña y que allí se produjo la mayor actividad probatoria.