Marcelo Moretti desconoce el triunfo de Costantino en San Lorenzo: "Va a quedar nula la Asamblea"

La interna política en San Lorenzo sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de que la Asamblea extraordinaria resolviera que Sergio Costantino quede al frente del club hasta el 30 de mayo de 2026, Marcelo Moretti reapareció públicamente y dejó en claro que no reconoce lo ocurrido.

Horas después de la votación, el expresidente habló en Picado TV y aseguró que la reunión será invalidada por la Justicia. “Estamos muy tranquilos. Presentamos la impugnación el jueves pasado a la reunión de Comisión Directiva del martes 16 de diciembre y estamos esperando el fallo. Va a quedMogliettaar nula la Asamblea que se dio ayer”, afirmó.

Moretti fue más allá y ratificó su intención de volver al poder. “La idea es volver con los dos años que nos quedan de mandato, por el cual fuimos elegidos democráticamente por los socios de San Lorenzo ”, remarcó, dejando en claro que no se da por corrido del escenario político.

El exdirigente cuestionó de raíz la validez de la reunión que derivó en la declaración de acefalía. “Yo la convoqué, pero no la inicié. Como nunca la inicié, no empezó a tratarse ningún tema”, explicó, y lanzó una acusación gravísima: “El contenido fue realizado solo por algunas personas, con una hoja tácticamente fraguada, de nulidad absoluta”.

En esa línea, apuntó directamente contra el acta. “Decía que había 18 personas presentes cuando eran 15, y de esas 15 no renunciaron siete. Lo firmaron nueve personas”, detalló, antes de disparar una frase durísima: “Yo no hice nada para irme, esto es un golpe de Estado”.

Moretti también rechazó que su postura complique el funcionamiento del club. “Yo no trabo nada. Hay un estatuto y, si no se respeta, se va a la IGJ o a la Justicia”, sostuvo, y aclaró: “Estas situaciones las manejo con mis abogados, que son especialistas”.

Las primeras palabras de Sergio Costantino como presidente de San Lorenzo

Sergio Constantino habló por primera vez como nuevo presidente transitorio de San Lorenzo DSports

Sobre la reunión de Comisión Directiva, volvió a cargar con fuerza. “Les dije que estaban haciendo un acta con cualquier cosa. La reunión no arrancó. ¿Cómo van a firmar algo si nadie se puso de acuerdo? Es una locura”, expresó.

Por último, anticipó que la pelea judicial recién empieza. “Si la Justicia falla en mi contra, voy a ir a la Cámara Civil. La otra vez apelé y me dieron la razón. El acta está fraguada”, sentenció.

Mientras tanto, San Lorenzo atraviesa días de máxima incertidumbre institucional, a la espera de un fallo que podría volver a cambiar el mapa político del club.