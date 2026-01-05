La desgarradora confesión del papá de Neymar por las constantes lesiones de su hijo: "No logré proteger..."

Neymar Santos Sr, el padre de Neymar, se refirió a la cruda conversación que mantuvo con su hijo cuando sufrió su última lesión con el Santos.

El 2025 fue un año difícil para Neymar. No solo por la pelea por el descenso con el Santos (logró salvarse en la última fecha y clasificar a la Sudamericana) sino también por las constantes lesiones que sufrió a lo largo de la temporada.

Incluso, la últimas de ellas (que se dio a fines de noviembre y afectó el menisco de su rodilla izquierda), provocó un tremendo cambio en la estrella del Peixe a tal punto que, según confirmó su papá, estuvo al borde de colgar los botines y dejar el fútbol para siempre.

La cruda revelación del papá de Neymar En una entrevista con en el canal Rafa Tecla T de YouTube, Neymar Santos Sr, el padre del astro brasileño, contó que su hijo no la pasó bien en los últimos meses del año: "La prensa lo filtró antes de que habláramos con él y se quedó en blanco. Le afectó mucho que la gente diga que no volvería a jugar ese año. Cuando llegó a casa me dijo que no aguantaba más", comenzó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/liberta___depre/status/2007503116447690856&partner=&hide_thread=false Neymar Pai diz que Neymar Jr. pensou em parar de jogador futebol após a última lesão.



“Não aguento mais. Vamos operar, mas nem sei se vale a pena, pai. Pra mim já deu.”



Instagram/rafael.teclatpic.twitter.com/PNiKAGTQRg — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 3, 2026 A su vez, explicó que se sintió culpable por no haber podido evitar esa situación de malestar en Neymar: "Por un segundo no pude salvarle la cabeza a mi hijo", lanzó.

Por último, mencionó que tras una extensa charla con su hijo, logró convencerlo de que siga jugando al deporte que más ama: “Empecé a hablarle. Le decía 'unos tipos muy ruidosos, muy pocos, pero increíblemente ruidosos, quieren que te rindas. Si nos rendimos... Ya casi lo logramos. Son seis meses. No puedes aceptar lo que hace esta gente ruidosa. No puedes escuchar lo que dicen los de afuera'. A la mañana siguiente me escribe 'voy a entrenar a ver si aguanto'. Va y hace de todo. Dijo que le dolía un poco, pero que logró entrenar", concluyó.