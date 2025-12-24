El futuro de Santino Andino: ¿se aleja de River y se acerca a un club italiano?

Santino Andino , la gran joya de Godoy Cruz , debe definir su futuro en las próximos días. Y en ese contexto, espera las ofertas formales de los clubes que están interesados en contar con él desde la próxima temporada. Aunque la mano no viene fácil por distintos motivos y las negociaciones parecen avanzar muy lentas.

Es un hecho que el Chulu no continuará en el Tomba , recientemente descendido a la Primera Nacional , la segunda categoría del fútbol argentino, luego de 17 temporadas en Primera. La gran pregunta es dónde jugará.

Y acá es dónde hay muchos frentes abiertos y a tener en cuenta. Para que haya una decisión final, tienen que encontrar un punto en común diversos factores: el deseo del jugador, el dinero y las condiciones que impone Godoy Cruz , el deseo de la gente que rodea y asesora a Andino , y el costo por el cual pretenden adquirirlo los potenciales compradores.

Más allá de que por el momento no ha llegado una oferta formal al Tomba , se conoció que la dirigencia de River Plate ofrece por Santino Andino 5 millones de dólares por el 80% del pase , bastante menos de los 8 que ofreció el Olympiakos de Grecia hace unos meses y que no convenció.

Desde Godoy Cruz consideran insuficiente la propuesta y por eso, si River decide no poner ni un centavo más sobre la mesa, el delantero tombino no jugará en el Millonario.

En el Millonario están convencidos de que si no se resuelve antes del fin de semana, darán por terminada la negociación y apuntar a otro futbolista para reforzar la delantera.

El destino italiano

Las personas más cercanas a Santino Andino aseguran que el futbolista y la gente que lo asesora pretenden que el futuro del Chulu esté en Europa. De esta manera, apareció el nombre del Como de Italia, club que está interesado en el futbolista de Godoy Cruz.

Tampoco ha llegado al club una oferta formal, pero trascendió que pondría por el 80% del pase entre 6 y 7 millones de dólares.

Por ahora, eso es lo que se sabe y las próximas horas serán claves para conocer el futuro de la figura surgida de las inferiores del Tomba, que ya tuvo un paso importante por el Seleccionado argentino Sub 20, participando del último Mundial de Chile.