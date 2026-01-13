Independiente recibió una oferta millonaria del Pisa por Felipe Loyola: la postura del club

El Pisa puso sobre la mesa 7 millones de dólares por el 70% del pase de Felipe Loyola, propuesta que está siendo analizada por Independiente.

Independiente recibió en las últimas horas una oferta formal del Pisa de Italia por el mediocampista chileno Felipe Loyola. La propuesta fue de 7 millones de euros brutos por el 70% de su ficha, más una opción de compra por el 30% restante valuada en 4,5 millones, operación que está siendo evaluada por la dirigencia.

En Avellaneda, además, están analizando incluir una cláusula de plusvalía, mientras las partes ultiman detalles para intentar cerrar el acuerdo.

Oferta formal de #Pisa por Felipe Loyola.



€7M brutos por el 70%.



Opción por el 30% de €4.5M



#Independiente, que tiene el 50%, pretende incluir una plusvalía, aporta @Mati_Martinez pic.twitter.com/ACYUPnyRZz — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 13, 2026 El interés del conjunto italiano no es nuevo, pero en esta oportunidad se tradujo en números concretos que sacuden el mercado de pases y colocan a Pipe en el centro de la escena. El volante se convirtió en una pieza clave desde su llegada al Rojo, destacándose por su versatilidad, su intensidad en la recuperación y su capacidad para adaptarse a distintos sistemas tácticos, cualidades que despertaron la atención de clubes europeos.

La postura de independiente ante la oferta del Pisa Desde Independiente miran la operación con cautela. Si bien la cifra es considerable y representa una oportunidad financiera importante para la institución, la dirigencia analiza cuidadosamente la estructura del pase. El hecho de desprenderse inicialmente del 70% de los derechos económicos, manteniendo un 30% con opción de venta futura, aparece como un punto a favor, aunque el foco principal está puesto en la plusvalía, considerada clave ante una eventual transferencia posterior del jugador dentro del mercado europeo.

En el plano deportivo, la posible salida de Loyola obligaría al equipo a replantear su mediocampo. El cuerpo técnico valora su regularidad y su aporte táctico, por lo que cualquier negociación estará atada a la posibilidad de reforzar el plantel para no resentir el funcionamiento del equipo. En ese sentido, la dirigencia busca que la venta no solo deje rédito económico, sino también margen de maniobra para futuras incorporaciones.