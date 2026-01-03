¡Bombazo! Ignacio Malcorra se va de Central y negocia su llegada a un grande de Argentina

Tras no llegar a un acuerdo por su renovación, Ignacio Malcorra quedó libre y su futuro podría estar en uno de los equipos más importantes del país.

El ciclo de Ignacio Malcorra en Rosario Central parece haber llegado a su punto final. Tras no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato, el enganche quedó en libertad de acción y su futuro comenzó a escribirse lejos de Arroyito, donde permaneció los últimos tres años, levantó dos títulos y se ganó el corazón de los hinchas canallas.

El enganche de 38 años dejó en claro que no tiene intenciones de colgar los botines y es por eso que está analizando propuestas para seguir jugando en el fútbol argentino. En ese contexto, en las últimas horas se abrió una puerta impensada a esta altura de su carrera.

Malcorra no renovó con Central y negocia con Independiente Según informó el periodista Germán García Grova en su cuenta de X, Independiente abrió negociaciones para que Malcorra se convierta en el primer refuerzo de 2026. Por pedido expreso de Gustavo Quinteros, el Rojo negocia para sumar libre al mediocampista y estaría dispuesto a elevarle un ofrecimiento formal en las próximas horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/2007216070600556560&partner=&hide_thread=false {EXCLUSIVO} Independiente tiene conversaciones abiertas por Ignacio Malcorra.



El zurdo es un pedido de Gustavo Quinteros.



”Nacho” está libre tras su paso por Rosario Central. pic.twitter.com/fqNfQMY42B — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 2, 2026 Para que su llegada se concrete, sin embargo, habrá que resolver un aspecto más que importante: el económico, donde el club de Avellaneda sabe que deberá hacer un gran esfuerzo si quiere convencer al futbolista. No obstante, a Nacho le seduce la idea de jugar en un grande y eso podría llevar a que las charlas lleguen a buen puerto.