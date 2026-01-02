El particular mensaje de la esposa de Ángel Di María de cara al 2026 de Rosario Central: "¡Vamos por vos, Lali!"

Jorgelina Cardoso compartió un video con Ángel Di María y dejó un mensaje claro de cara al 2026 de Rosario Central, con la Copa Libertadores como gran objetivo.

Después de un 2025 inolvidable, marcado por el ansiado regreso a Rosario Central y la (polémica) consagración como Campeón de Liga, Ángel Di María ya tiene la mirada puesta en el gran desafío que se viene. El 2026 asoma con un objetivo definido y así quedó reflejado en un particular mensaje que compartió su esposa, Jorgelina Cardoso, en redes sociales.

En una historia publicada en Instagram durante los festejos de Año Nuevo, se lo ve al campeón del mundo gritando “Lali”, mientras de fondo suena la música y el clima es de celebración. Acompañando el video, Cardoso escribió: “Vamos por vos, Lali”, en clara referencia a la Copa Libertadores, el gran anhelo del Canalla para la próxima temporada.

El mensaje de la esposa de Di María que ilusiona a Rosario Central El particular posteo de la esposa de Ángel Di María. Jorgelina Cardoso/IG La familia Di María atraviesa sus vacaciones en el Caribe, donde comparte descanso junto a otro referente del plantel rosarino como Carlos Quintana. Entre playas, calor y tiempo en familia, el Fideo recarga energías antes de un año que promete ser exigente y cargado de expectativas para Central.

Más allá de haber quedado en deuda en instancias decisivas (cuartos del Apertura, octavos del Clausura y eliminación temprana en Copa Argentina), Rosario Central fue el equipo más regular del 2025. Esa constancia le permitió terminar primero en la tabla anual con 66 puntos y consagrarse Campeón de Liga, en un título que generó un gran revuelo por la forma en que fue anunciado por la AFA.