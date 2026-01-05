Bomba en el mercado: Ignacio Malcorra jugará en Independiente y tendrá un contrato particular

El volante ofensivo de 38 años llega libre tras su salida de Rosario Central y será el primer refuerzo de Independiente para 2026. Los detalles del contrato.

El mercado de pases del 2026 empieza a moverse fuerte e Independiente dio un golpe importante. Ignacio Malcorra, uno de los futbolistas más experimentados del fútbol argentino, acordó su llegada al Rojo y se convertirá en el primer refuerzo del equipo que conduce Gustavo Quinteros.

El volante ofensivo, de 38 años, viene de finalizar su contrato con Rosario Central, club en el que fue protagonista y referente en los últimos años. Pese al buen rendimiento y a los títulos obtenidos, no hubo acuerdo para renovar y el ciclo llegó a su fin tras una salida cargada de tensión.

El particular contrato que firmará Malcorra con el Rojo de Avellaneda Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/2008288286125494646&partner=&hide_thread=false Ignacio Malcorra refuerza #Independiente



Llega libre tras su paso por #RosarioCentral, hay acuerdo verbal.



contrato por un año con opción a uno más. #mercadodepasestyc pic.twitter.com/a98iRPUUy8 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 5, 2026 El contrato acordado es particular: firmará por un año, con una opción de extensión por otro más. De concretarse esa cláusula, Malcorra podría seguir en el club hasta diciembre de 2027 y cumplir 40 años vistiendo la camiseta del Rojo, un dato poco habitual en el fútbol local.

Con pasado en Lanús, Atlas, Pumas y una extensa trayectoria, Quinteros apuesta a la jerarquía, experiencia y pegada del mediocampista para reforzar un plantel que busca volver a ser competitivo a nivel local e internacional.