Bomba en el mercado: Ignacio Malcorra jugará en Independiente y tendrá un contrato particular
El volante ofensivo de 38 años llega libre tras su salida de Rosario Central y será el primer refuerzo de Independiente para 2026. Los detalles del contrato.
El mercado de pases del 2026 empieza a moverse fuerte e Independiente dio un golpe importante. Ignacio Malcorra, uno de los futbolistas más experimentados del fútbol argentino, acordó su llegada al Rojo y se convertirá en el primer refuerzo del equipo que conduce Gustavo Quinteros.
El volante ofensivo, de 38 años, viene de finalizar su contrato con Rosario Central, club en el que fue protagonista y referente en los últimos años. Pese al buen rendimiento y a los títulos obtenidos, no hubo acuerdo para renovar y el ciclo llegó a su fin tras una salida cargada de tensión.
El particular contrato que firmará Malcorra con el Rojo de Avellaneda
El contrato acordado es particular: firmará por un año, con una opción de extensión por otro más. De concretarse esa cláusula, Malcorra podría seguir en el club hasta diciembre de 2027 y cumplir 40 años vistiendo la camiseta del Rojo, un dato poco habitual en el fútbol local.
Con pasado en Lanús, Atlas, Pumas y una extensa trayectoria, Quinteros apuesta a la jerarquía, experiencia y pegada del mediocampista para reforzar un plantel que busca volver a ser competitivo a nivel local e internacional.
La emotiva despedida de Rosario Central a Malcorra
“¡Muchas gracias Nacho, muchas gracias bicampeón! Queremos agradecer a Ignacio Malcorra por todo lo que dio a Rosario Central en estos tres años y medio. Fuiste parte de la Copa de la Liga 2023, el título de la Liga 2025 y clave en la histórica seguidilla de cinco clásicos ganados de forma consecutiva. ¡Te metiste en nuestra historia! Los mejores deseos para el camino que elijas para el futuro”, destacó la institución rosarina.