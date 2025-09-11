River avanzó en un "trueque" con un grande de Brasil: los futbolistas que serán parte de la negociación

River está cerca de cerrar un importante negocio con un club brasileño. De darse, tendrá varias aristas y tres jugadores involucrados.

Este fin de semana, River comenzará una seguidilla clave ante rivales muy duros, ya que primero deberá visitar a Estudiantes por el Clausura y luego afrontará la serie ante Palmeiras por la Copa Libertadores. Mientras tanto, la dirigencia del Millonario también trabaja intensamente en lo suyo.

Si bien el mercado de pases ya cerró en argentina, en Núñez ya empezaron a mirar con lupa a los futbolistas del plantel de Marcelo Gallardo cuyos contratos vencen a fines de 2024. En ese sentido, se avanzó fuerte en la continuidad de uno en especial: Giuliano Galoppo, quien está a préstamo desde San Pablo de Brasil hasta diciembre.

River está decidido en comprar el pase de Giuliano Galoppo El deseo del Muñeco es contar con el volante más allá de esa fecha y la opción de compra que se acordó en su momento es de US$3.600.000 por el 60% de su ficha. Sin embargo, River pagaría 1.5 millones de la moneda estadounidense si lo que están negociando entre clubes llega a buen puerto. ¿Por qué?

Giuliano Galoppo River Godoy Cruz A pedido de Gallardo: River ejecutaría la opción de compra por Giuliano Galoppo. Fotobaires

El trueque que avanza a paso firme con San Pablo Y es que luego de la llegada de Galoppo al Millonario en enero de este año, los clubes en cuestión llegaron a un acuerdo por el pase de Enzo Díaz. El lateral izquierdo, entonces, se sumó cedido al Tricolor y con una obligación de compra de US$3.000.000, monto que los brasileños no terminaron de abonar.